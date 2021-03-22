華南金(2880)旗下華南銀行統籌主辦遠信國際資融股份有限公司新臺幣11.1億元聯貸案，於今（3月22日）完成簽約，聯貸資金將用於支應遠信公司中期營運週轉，該案推出後獲得第一銀行、土地銀行、彰化銀行、農業金庫、王道銀行踴躍參貸。

遠信國際資融成立於民國92年，主要經營一般機車、重型機車及汽車分期付款業務，於國內機車分期付款市場具領導地位，近年來亦積極跨入消費性商品分期付款業務，範圍涵蓋3C資訊家電、美容塑身、婚紗、補教課程、文化書籍等，歷經多年耕耘，營運規模日益擴大，目前業務合作之通路銷售商高達5,000多家。展望未來，隨著合作通路愈趨廣泛多元，且分期付款已成為消費者普遍接受的交易付款方式，該公司業績持續成長可期。

華南銀行為近年積極配合政府發展綠能及推動都市更新政策，以聯貸方式滿足企業大額資金需求，代表案件包括南港輪胎舊廠300億元都更聯貸案、天衝能源43億元及城市發展電業35億元太陽能電廠聯貸案，以資金提供者的角色協同政府、民間企業共同推動都市再造、能源轉型等目標，根據Refinitiv統計，華南銀行109年主辦聯貸業務排名國內市場第4名，創下歷年最佳成績。

(時報資訊)