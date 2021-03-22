中華電(2412)與東元電機及台灣微軟簽署三方策略合作備忘錄(MOU)，因應產業創新5G AIoT應用趨勢，整合三方於智慧機電、資通訊、雲端服務優勢，三家大廠將攜手尋求解決方案和擴大商機涵蓋，加速推動工業4.0發展為目標。

三方策略結盟共組專業團隊後，會以平等互惠的原則展開合作，初期將共同開發及優化智能科技產品，包括智慧機電、自動化產品、智慧能源、智慧家電及智慧城市的解決方案，帶動企業數位轉型及企業全面資安升級，尋求三贏的目標與契機。

結合中華電信網路服務與微軟Azure雲服務，東元將升級全球生產據點基礎建設，布建5G未來工廠，加速智慧化、自動化、和數位化，更可進一步利用數據分析與預測工具，強化企業競爭力。此外，三大廠也將共同開發工業4.0解決方案，建置於微軟Azure雲平台上，透過微軟全球夥伴生態系，共銷至全球市場，此戰略合作項目更象徵東元啟動「Manufacturing as a Service製造即服務」營運模式。其中主要開發項目包含機電產品預防保養、工廠自動化升級智能化、AR遠端協作、大數據平台等解決方案。透過策略聯盟啟動，三方未來將結合爭取國內外發展智慧能源、智慧家電、智慧雲服務中心等解決方案之商機，並銷往微軟全球生態系。

東元電機董事長邱純枝表示，製造業數位轉型是東元近年來努力的方向，已逐漸在東元全球生產基地和營運面顯露成效，東元預計更進一步將啟動規劃數位基礎建設虛擬化、混合雲架構及資安防護等大型專案，藉由中華電信的全球網路運營能力，和微軟跨國IDC及雲端前瞻技術，協助東元集團建立高效安全的跨國聯網，提升東元全球逾百關係企業彈性敏捷的數位運籌力。

(時報資訊)