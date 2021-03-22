畢業季將至，新鮮人求職是否會因「疫情」卡關？！根據1111人力銀行去年發布的「2020新鮮人就業追蹤調查」結果發現，七成七的應屆畢業生順利投入職場，其中，有22.4%受訪者求職超前部署，積極投遞履歷，在「畢業前」就已經找到合適工作，也因為疫情衝擊景氣，新鮮人普遍具有「先求有再求好」的認知，有37.1%受訪者的求職期縮短在1個月內就找到了工作。

此外，在薪資方面，1111人力銀行調查發現，目前已經找到正職的新鮮人，第1份工作起薪29,714元，不僅比2018年增加2,672元，更創下1111人力銀行從2011年起該調查以來的新高（僅2019年無調查）。

另外，新鮮人期待薪資33,705元，也較前年增加2,602元，雖然起薪與期待薪資雙雙墊高，但實際起薪跟期待薪資之間的「期待落差」縮小至2016年調查以來新低，也說明今年新鮮人更加務實。

新鮮人第1份工作起薪29,714元，較2018年增2,672元。(圖/取自pixabay)

由於近2年受到疫情衝擊，讓新鮮人對於畢業求職更加惶恐，即將要迎來6月畢業季，為協助社會新鮮人搶佔先機，1111人力銀行與台、清、交、成、政等全國大學、企業攜手合作，推出「2021知名大學聯合校徵」專區，獲得廣大學生肯定，有20所學校轉發、分享至專屬社團，包括：台、清、交、成、政、中興、中山、中正、台科、北科、雲科、輔仁、東吳、世新等，幫助廣大社會新鮮人，透過線上校徵的超前部署，趕在畢業之前就搶先卡位成功。

除了這20所學校轉發、分享至專屬社團以外，更有上百位學生大力支持，將1111人力銀行「知名大學聯合校徵」專區，主動發布到Dcard、卡提諾、mobile 01等各大學生愛用社群平台，甚至以FB、IG、LINE等個人帳號協助推廣，分享給更多即將成為社會新鮮人的同學們，都能知道這項好康資訊。

蒐羅「2021知名大學聯合校徵」全台校園徵才場次，一共包含77間學校，自3/17到5/23日陸續開跑，包括淡江大學、臺北科技大學、東海大學、靜宜大學、政治大學、臺灣科技大學、中央大學，1111人力銀行也將到場設立攤位，加強企業徵才強度。

善用求職工具，準新鮮人提早接軌職場。(圖/取自pixabay)

1111人力銀行發言人黃若薇表示，秉持著企業社會責任的理念，發揮社會影響力，積極投入校園徵才、產學合作領域，力促匯集資源交流，讓1111人力銀行不再只是求才及找工作的網路平台而已，而是能輔助學生在求學時及早接軌職場，並讓企業超前部屬預定優秀人才。

針對企業端求才則有「企業搶鮮專案」專區，所有職缺不受時間地點限制，24小時強力放送、輕鬆招募優質人才，線上刊登省成本且高效益，省下實體活動支出；1111獨家就職獎勵金最高1萬元，幫企業留住好人才！

(中時新聞網)