樂天桃猿與台灣虎航合作推出彩繪機，不只是台灣虎航的首架彩繪機，也是國籍航空首次與國內職業棒球隊合作推出的彩繪機，桃猿領隊浦韋青跟總教練曾豪駒看到飛機都直呼感動，曾總說：「期待疫情結束之際能夠坐上飛機來趟旅行。」

機身上除了保留台灣虎航最具代表融合Taiwan本島形體之logo字樣及虎紋尾翼外，再搭配上桃猿的吉祥物Rocky及其球隊logo，巧妙結合台虎橘與樂天紅的搶眼配色。

台灣虎航董事長陳漢銘表示，虎航與桃猿有許多共同點，在行銷策略上都富有創意，主基地都在桃園；台灣樂天的總公司位在日本，虎航飛航最多的航點也是日本，這次的合作，可說是為彼此加分的天作之合。

台灣虎航總經理張明瑋親自宣布「台虎樂猿．10號應援團」微旅行開賣之訊息，首發航班將於4月11日啟航，預計下午14:00從桃園國際機場起飛前往日本宮古島上空繞行一圈於下午16:00返回，全程為時約2小時。

另外，桃猿球星王溢正、黃子鵬，以及樂天女孩也將陪同一起參與這趟充滿熱血應援的首航出擊，旅客將有機會與球員及樂天女孩一起進行遊戲及候機室見面會，並獲得微旅行限定的專屬好禮。

浦韋青表示，球隊有此企劃已經構想很久，去年9月時虎航陳董來球場看球，雙方相談甚歡，對合作企劃很快達成共識，「之前看電腦圖時還沒那麼感動，今天真的看到飛機實體真的很感動。」

看到球隊LOGO彩繪在機身上，曾豪駒直呼感動且經驗，「過去我常飛往日本進行交流賽或是春訓，很期待之後能夠坐這架飛機來趟旅行，也期待能在天空中能看到這架飛機在天空中翱翔。」

台灣虎航22日宣布與中華職棒的樂天桃猿（Rakuten Monkeys）合作，推出台灣虎航的首架彩繪機，也是國籍航空首次與國內職業棒球隊合作推出的彩繪機。（陳麒全攝）

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