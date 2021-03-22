高市某大學準博士班詹姓男學生雨天過馬路時，遭許姓男駕駛撞飛到對向車道後接連被兩部小自客輾過不治，一審判許男8月，上訴至高雄高分院，法官見許男誣賴詹男違規過馬路，僅願意賠償100萬元給家屬，認定態度不佳，依過失致死罪加重判1年2月，可上訴。

判決書指出，許男為冷氣維修技術員，2018年6月17日晚上7點多駕駛自用小貨車，搭載吳姓男同事，行經高雄市楠梓區海專路與海專路205巷交岔路口時，遇上撐著紅色雨傘的詹男走在行人穿越道上。

許男疑似遭A柱擋住視線、疏於注意，左車頭直接撞上詹男，詹男騰空飛至對向車道，臂部著地後，頭部接著撞擊地面，又接連被2部自小客輾過，經救護車送醫急救，仍因寰枕關節脫位、第3頸椎橫斷併上脊髓損傷重，左右肺遭肋骨斷面刺破、血胸、氣胸、肝臟及脾臟破裂併腹血等重傷害不治。

當時，許男留在現場向抵達現場員警自首，辯稱「沒看到行人在我車輛前方」、「撞上後不確定是撞到什麼東西」。許男甚至指詹男當時明明看到兩側有來車，還穿越馬路到一半站在道路中線，違反道路交通安全規則。

一審橋頭地院依過失致死罪，判許男8月，許男不服上訴。高雄高分院審酌許男犯後不斷辯解，誣賴詹男違規過馬路，還只願意以100萬元和解，態度難認良好。詹男又為家中獨子，剛考取博士班，家人非常不諒解許男的態度，法官最後從重改判1年2月徒刑，全案仍可上訴。

(中時 )