東元電機（1504）、中華電信與微軟，22日簽署三方策略合作備忘錄，初期將共同開發及優化智能科技產品，包括智慧機電、自動化產品、智慧能源、智慧家電及智慧城市解決方案，帶動企業數位轉型及企業全面資安升級。

結合中華電信網路服務與微軟Azure雲服務，東元將升級全球生產據點基礎建設，布建5G未來工廠，加速智慧化、自動化、和數位化，更可進一步利用數據分析與預測工具，強化企業競爭力。

此外，三大廠也將共同開發工業4.0解決方案，建置於微軟Azure雲平台上，透過微軟全球夥伴生態系，共銷至全球市場。

東元表示，此戰略合作項目象徵東元啟「製造即服務」營運模式，主要開發項目包含機電產品預防保養、工廠自動化升級智能化、AR遠端協作、大數據平台等解決方案，透過策略聯盟啟動，三方未來將結合爭取國內外發展智慧能源、智慧家電、智慧雲服務中心等解決方案商機，並銷往微軟全球生態系。

東元電機董事長邱純枝表示，東元近年來努力投入製造業數位轉型，已逐漸在全球生產基地和營運面顯露成效，預計更進一步將啟動規劃數位基礎建設虛擬化、混合雲架構及資安防護等大型專案。

藉由中華電信的全球網路運營能力，和微軟跨國IDC及雲端前瞻技術，協助東元集團建立高效安全的跨國聯網，提升全球逾百家關係企業彈性敏捷的數位運籌力。

邱純枝表示，策略合作案將可加速東元數位轉型，藉由東元實現5G未來工廠的經驗，可望擴大商機，對產業注入新動能。

(工商 )