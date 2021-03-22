倫元投顧分析師陳學進表示，台股22日開高收紅，終場上漲118.98點作收，漲幅0.74％，收在16,189.22點；櫃買指數亦同步上揚0.55點，漲幅0.28％，收在200.43點；三大法人進出方面，外資續賣50.76億元，投信轉賣0.43億元，自營商轉買26.49億元，惟外資法人於台指期轉買2,440口多單，累計淨空單部位為24,953口，心態仍是呈現謹慎保守。

台股仍受美公債殖利率攀升、國際股市波動加劇、外資法人調節動作不斷壓抑，市場人人自危。不過，雖美債殖利率一度攀升至1.7543％，惟距離3％仍有一大段距離，且美國財政部長葉倫、美國聯準會（Fed）主席鮑爾不約而同表示，並不擔心通膨問題，更強調仍將持續維持「量化寬鬆」基調不變，投資人應不必過度擔憂。

隨疫苗於各國陸續施打、財政與貨幣刺激措施持續展開，不論是國際貨幣基金（IMF）或市調機構均表示，全球經濟今年可望邁向強勁復甦之路，在國際金融情勢持續看好、內資法人大戶偏多不變下，盤面上仍有多檔好股票活蹦亂跳。

個股方面，本周納入投資組合的承啟，遠距商機、加密貨幣加持，缺貨漲價題材持續延燒，營運看旺，只要量價不失控，預期後市仍有大漲機會可期。

選股方面，包括映泰、承啟、浩鑫、九齊、笙泉、太欣、精星、海韻電、泰藝、類比科、亞信、九暘、友勁、榮科、新揚科、動力-KY、揚明光、漢磊、佶優、華容、鈺邦、誠美材、友達、群創、匯鑽科、長榮、陽明、萬海、中櫃、台航、中航、四維航等，股價表現強勢，顯見市場人氣尚在，只要多頭架構未變、市場人氣並未退潮，仍可持續逢低作多。

(工商 )