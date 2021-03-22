啟發投顧分析師楊基政表示，台股19日缺口回補一半，22日在航運、面板、二線板卡族群帶領反彈下，將16,186點至16,264點向下缺口回補一半，僅剩16,235點至16,264點，共計29點之缺口，亦重新站回月線16,159點位置。
台股目前仍呈現區間整理，以個股表現為主，其中，若具備業績題材及2021展望佳之個股特別可留意，包括揚明光、映泰、鈺邦等。此外，航運三雄中亦表現強勢，陽明1月獲利大爆發，單月EPS 2.32元，創下新高；萬海、長榮亦伺機挑戰前高，貨攬業者中菲行、台驊投控亦走出短波行情；權值股面板雙雄群創、友達股價也接棒轉強。
個股方面，本周納入投資組合的承啟，股價短線漲幅已大，可乘股價拉高之際分批先出場。
選股方面，盤面形成中小型股活蹦亂跳之局面，台積電、聯發科股價休息，短線股價漲多之個股，不應過度追高，如先進光、亞信、普誠等。短線應留意之個股，則有凌群、友威科、承啟；前波強勢股回測月線可留意僑威、安普新等。
(工商 )
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