東哥遊艇（8478）去年營收42.24億元，年增14.5％，每股稅後盈餘1.04元，22日召開董事會，擬配發現金股息1元，配發比率達96％，由於東哥已一次性提列美國工廠結束生產的損失，因此，今年在遊艇需求仍將持續暢旺、小港廠新產能將陸續開出、以及持續推動新船型開發的三大動能之下，今年營運將有機會跳升。

台灣豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）22日發佈重訊，公告2020年全年營運成果暨董事會重大決議事項。

東哥22日指出，2020年全球受新冠疫情影響，經濟活動及民眾生活模式，都因此有所改變，私人遊艇更為受青睞的休閒活動方式之一，東哥也因下游客戶訂單增加，銷售表現亮眼，全年營收為新台幣42.24億元，比2019年的36.90億元，年增約14.5%。

東哥指出，2020年因美國工廠結束生產，認列相關費用及資產減損等一次性損失，損失金額約3.8億元，換算EPS超過4元，同時，2020年的台幣持續升值，也造成東哥匯兌損失。

不過，即便有2大不利因素的影響，東哥仍繳出獲利成績單，2020年淨利約9445萬元、每股稅後盈餘（EPS）1.04元，獲利比2020年的EPS0.5元，成長逾一倍，顯見近幾年致力的產品組合調整策略，已見成效。

東哥說，疫苗雖已問世、施打，但全球何時能全面解封，仍不確定，加上持續超過一整年的疫情，造成群聚恐懼心態，短期內應難以弭平，遊艇需求仍將持續暢旺。

東哥表示，展望新的一年，小港廠新產能將陸續開出，東哥也將持續推動新船型開發，調配最適產品組合，以追求公司及股東獲利最大化。

(工商 )