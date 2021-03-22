根據1111人力銀行調查指出，有將近7成3企業規劃在第2季開出職缺，其中，以「資訊科技業」、「營建不動產業」以及「金融業」人力需求最火。就有茫然的網友上網PO文求助「今年要畢業了，真的好焦慮，不知道畢業後要幹嘛？我是唸電機的，但對本科系沒熱情，不知道版上有沒有一樣的過來人，可以給小妹我一些建議」？

網友建議從四面八方湧進來，「電機的工作比學校爽多了，年薪百萬準時下班的人一堆，不過你先去洗個4大電資研究所再說吧」、「有錢去重考，沒錢乖乖當社畜千古定律」、「人生重來我也絕對不會選文組，雖然我就是沒有理科腦」。

甚至還釣出西班牙語文學系的網友哀怨回文，「你看我的系該怎辦好？電機系工作頗好找的薪水也漂亮啊！人生叫我重來打死不念文組」，時尚設計學系的同學也跳出來說，「看看我的科系跟我科系的業界，你會發現自己挺美好的」，更有人超級直白說到，「在台灣讀文組如果沒有特別的專長或有錢的爸媽，基本上就是剛好養活自己而已」。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，想要投入科技業，必須具備3高特質：「高學歷」、「高專業」、「高抗壓」。因此從業人員平均起薪明顯高於其他產業15%~20%，這還不包括配股分紅、績效獎金、年終獎金等等。

近期晶圓代工龍頭大廠的結構性調薪一口氣拉高20%，更是讓許多上班族羨慕不已。且主計總處預測台灣經濟成長有4%以上，預期未來整體經濟情況還會持續穩定成長，台灣科技業受惠於中美科技戰的轉單效益，科技業求才若渴，也反映出從業人員薪資水準還有機會可以再向上提升。

黃若薇提醒，新鮮人在求職前一定要做好心理建設，步出校園代表的是對自己的人生負責，求職時，第一重要的是「態度」，力求展現積極任事的自信。因為履歷是企業認識求職者的第一印象，除了中文自傳以外，「英文自傳」也是科技業檢視求職者能力與衡量未來發展的指標之一。

在面試當下，遲到與服裝儀容不得體，都是突顯出對工作的不尊重感，特別要提醒的是，現代人手機不離身，但面試時最忌諱拿出手機通話或是回覆訊息，即便是等待時間，與其滑手機打發時間，不如對面試資料做最後的檢視，避開這些無心之失，才能提高錄取的機會。

(中時新聞網)