失事飛行員堂哥的網友也在宅神臉書上留言回應，希望大家一起幫忙祈禱。

2架F5E單座戰機下午3點18分從台東志航基地起飛，在屏東旭海漁港外海1.4海哩處，上空進行例行訓練時發生擦撞，2名飛行員跳傘，軍方隨即展開搜救。對此，宅神朱學恒在臉書上發文為飛官們集氣祈禱，一名自稱是失事飛行員堂哥的網友也在宅神臉書上留言回應，希望大家一起幫忙祈禱。

國防部下午通報，兩架空軍F-5E戰鬥機於14點30分台東志航基地起飛執行訓練任務，其中2架疑在空中發生擦撞墜海，雷達光點消失於屏東旭海漁港，距岸1.4浬海域處，已派遣黑鷹搜救機及海巡船艇、台東、屏東消防岸際搜尋中，空勤座艙則候令出勤。事件發生後，已知二號四號機碰撞，目前F-5戰機全面停飛

針對今日F5E戰機擦撞墜海事故，朱學恒在臉書上發文表示，「希望都沒事」，並吸引大批網友留言一同為飛官們祈禱和集氣。一名潘姓網友表示，「其中一個是我堂弟，小孩剛滿月，請大家幫他們集氣，謝謝」，其他網友也紛紛安慰他不要擔心，「不要擔心，祝福一切平安」、「希望能平安獲救」、「南無阿彌陀佛，保佑二位飛官，平安獲救」。

其他網友們則表示，「無照賓士屁孩跟遊覽車又被蓋掉了，再換下一次事件補上，今天公祭明天忘記，同樣的事情一直不斷循環發生，好像也習慣了」、「呼叫王浩宇操作模擬飛行遊戲， 90分以上就能立刻擔任戰鬥機飛行員了」、「唉，怎麼又發生了？」、「被上次那位墜機的老媽說中了」。

據了解，中尉羅尚樺已在海上被尋獲，人員無意識，目前轉送台東馬偕醫院搶救，而上尉潘穎諄失蹤，現正持續搜尋中。此外，目前飛官潘穎諄的臉書已關閉，無法查看內容。

F5戰機失事一覽表

(中時新聞網)