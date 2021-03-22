根據日本《共同社》報導，雖然東京奧運籌委會、日本政府、東京都政府在20日共同宣布本屆東京奧運將不開放國外觀眾進場，但屆時仍需500名擁有專業技能的志工，因此將從8000名志願者當中挑選出來。

東京奧運原本總共需要8萬名志工，新冠肺炎疫情爆發需要10%國外志工，而這些志工都是擁有專業技能，如特殊語言、手語等，服務來至全球所有到日本參賽的國外選手。然而新冠肺炎疫情爆發後讓東京奧運延遲了一年，加上前首相、東京奧運籌委會主委森喜朗先前的歧視女性言論，讓上千位國外志工主動放棄資格。

然而新冠肺炎疫情至尚未完全獲得控制，東京奧運籌委會與日本政府在幾經考量後最終決定不開放國外觀眾前往日本觀看比賽，此決定讓英國奧會非常憤怒，直言這是一項極大侮辱。美國奧會：這是一個所有人都不想聽到的消息，但為了保護選手的安全，這是必要的決定。

國際奧會前市場總監佩恩表示，東京奧運籌委會與日本政府必須確保所有已經完成購票民眾的全額退款。

(中時 )