台中市警局刑警大隊破獲販毒小蜜蜂集團，查獲總計毛重約34公斤、3500包三級毒品咖啡包。（台中市警局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市警局刑警大隊員警執行網路巡邏，發現有人於通訊軟體群組公然張貼疑似販賣俗稱小惡魔的毒品咖啡包之訊息，經深入追查，於日前分別查獲22歲王姓主嫌等5人，總計查扣毛重約34公斤、3500包三級毒品咖啡包，經台中地檢署檢察官起訴在案，警方順利瓦解販毒集團，阻止大量毒品流入社會。

原本做觀賞魚買賣34歲張男，但因近期投資失利，透過交友軟體認識王姓主嫌，知道有快錢可賺，只要幫忙外送包裹(小蜜蜂)即可獲利，於是抱著僥倖心理，以每包賺取100元之利潤擔任小蜜蜂，警方趁犯嫌交易時埋伏在旁順利緝獲。

張嫌才上工一周就遭逮捕後方後悔遺憾，1包只賺100元，卻得面臨販賣三級毒品之七年以上有期徒刑，並得併科一千萬元以下罰金，得不償失。

張嫌遭查獲後，警方溯源追查，發現22歲王嫌仍繼續於網路社群張貼販毒訊息，經追蹤查緝，再查獲另名小蜜蜂陳嫌，並在陳嫌住處起獲大量毒品咖啡包，又持續溯源追查到幕後王嫌及其餘共犯小蜜蜂2嫌，合計5嫌到案。

張男透過交友軟體認識王姓主嫌，抱著僥倖心理，以每包賺取100元之利潤擔任小蜜蜂，未料上工一周就遭逮捕。（台中市警局提供／馮惠宜台中傳真）

經查王嫌有施用毒品惡習，因零買價格較高，便心生歹念，大量購買當起老闆，除自用外順便販賣牟利，招攬小蜜蜂，以每包100元分潤，同時專責廣告、招攬客人等，沒想到樹大招風，這次上門的竟然是警察。經警方鍥而不捨持續溯源追查，終拔除販毒小蜜蜂集團及幕後主嫌。

警方也呼籲，販毒集團危害社會甚鉅，民眾勿因貪念鋌而走險，遠離毒品，勇於向毒品說不，珍惜生命及家庭，以免遺憾終身。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時 )