隨著疫苗登台，疫情逐漸趨穩，不僅多項景氣指標回升，根據1111人力銀行的調查發現，有近3成的企業對於今年第2季的景氣抱持著樂觀的看法，另有58.8%對景氣看法持平。企業面對景氣復甦有感，對營運表現也抱持正面態度，31.4%的企業認為今年業績會優於去年同期，另有56.5%認為業績持平，只有12.1%的企業認為業績恐仍下滑。

多數抱持預期業績上升，也讓企業重新盤點人才缺口，將近7成3的企業規劃在第2季開出職缺，我們進一步從產業交叉分析，徵才意願最高的企業分別是資訊科技業、營建不動產業，以及金融業為主的工商業服務業。

國內大型金控紛紛大舉徵才，2021年元月獲利創新高的合庫金控，除業績表現不俗外，合庫更全力相挺受疫情影響之企業，經金管會評選為「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」之優等銀行。

在13項評比中，橫掃9項大獎，其中7項勇奪第1、2項居第2，繳出金融同業之最佳成績，本次再獲財金保險畢業生選為「最嚮往的金控公司」及「最嚮往的壽險公司」，可謂實至名歸。

合庫金控近年積極走入校園，除與多間大專院校辦理產學合作外，也積極招募新進人員，以子公司合作金庫銀行為主，總計招募近400人，其中，第1梯次已辦理招募98人，第2梯次則配合畢業季的來臨，預計在6月份辦理招募290人，包含儲備菁英、一般金融、理財、資訊、資安、信託及數位金融科技人員等多元職缺，社會新鮮人起薪最高上看百萬元，熱烈歡迎財金保險，以及其他職缺類組相關科系的畢業生們加入合庫行列。

總部坐落於南港經貿園區的中信金控，也前進校園搶才，不僅因應疫情選以直播方式傳授徵選祕笈外，更安排3位尚在培訓階段的MA學長姊，分享產業資訊收集訣竅、面試技巧，就是希望讓求職者對自己憧憬的職務有更了解。

中信金控今年一共推出MA、僑外人才、法金信用分析人員、科技金融人才、暑期實習等5大招募計劃，往年畢業生搶破頭的MA計劃迄今邁入第18屆，今年開放9大組別，預計招募逾50人，歡迎積極主動、有跨界思考特質、中英文流利，或通曉日語或東南亞語系人才前來挑戰。更多徵才資訊可上1111人力銀行求職平台隨時取得。

(中時新聞網)