竹山秀傳醫院感染科主任王健宇，率先接種新冠肺炎AZ疫苗。（廖志晃攝）

新冠肺炎AZ疫苗開打，南投縣獲核配800劑，分別送到竹山秀傳醫院及台中榮總埔里分院；竹山秀傳醫院感染科主任王健宇等醫護人員，22日率先接種；副縣長陳正昇表示，全力配合中央疫情指揮中心規畫，優先守護醫療人員健康。

竹山秀傳醫院院長謝輝龍表示，為確保醫療量能運作穩定，因此，院內各科醫護人員分批接種疫苗；首波接種疫苗人員，包括副院長陳榕生、王健宇、神經內科劉彥良醫師等共9名醫護人員，他們接種後表示對AZ疫苗有信心，施打後對新冠肺炎病患的醫療照護工作更有保障；疫苗施打前，都由專診醫師詢問身體狀況，施打後在專用休息區觀察至少30分鐘，並透過疫苗接種網路回報系統，供衛福部專責單位掌握施打者最新狀況。

南投縣衛生局長黃昭郎指出，中央流行疫情指揮中心曾調查各醫院醫護人員意願，以竹秀及埔榮有意願施打疫苗的醫護人數最多，因此，第1批次疫苗就核配到這兩家醫院，各分配400劑疫苗並負責接種執行，都採預約登記方式，以一次10人為單位，濁水溪線可向竹山秀傳申請，接種時間為周四上午9點到11點，周五下午2點到4點；烏溪線請到埔榮施打疫苗，接種時間為下午2點到4點。

黃昭郎表示，為守護第一線醫護人員健康，考量疫苗取得不易更顯珍貴，首批疫苗優先開放縣內專責、隔離及採檢醫院第1、2風險等級醫護人員分批接種，守護前線醫護同仁健康，同時維護全縣醫療量能運作，並依接種情形做滾動式修正。

(中時 )