嘉義市首批AZ疫苗存放在嘉義基督教醫院。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠宣布接種AZ疫苗的掛號費由市府補助。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

AZ疫苗來了，嘉義市獲中央分配到第1批AZ疫苗600劑，由嘉義基督教醫院保管及負責施打將於今（23）日開打，嘉基醫院副院長陳煒及約30名醫護人員率先注射，嘉義市長黃敏惠22日宣布，此次跨院接種AZ疫苗的掛號費，由嘉義市政府全額支應，以表達對第一線醫護人員的感謝。

黃敏惠表示，感謝嘉基肩負起這個重任，特別開設專責門診，並由經驗豐富的主治醫師看診評估，受理新冠肺炎防疫責任的嘉義基督教醫院、聖馬爾定醫院、部立嘉義醫院、台中榮總嘉義分院等4家醫院的第一線醫護人員接種疫苗。

嘉基醫院表示，目前有約30名醫護人員確定於23日施打，都是該院醫護人員，胸腔暨重症科主治醫師兼副院長陳煒是領頭羊，也是第一波施打的對象，他認為自己是第一線醫療人員，注射疫苗保護自己，也對病患多一層保障。

嘉義市衛生局表示，首批AZ疫苗600劑於19日（上周五）運抵嘉義基督教醫院，當初調查有約970多人符合資格又有意願施打，但施打對象依照風險評估有優先順序，目前接種對象為直接或間接照護（採檢）確診或疑似個案之第一線工作人員，尚未對一般民眾提供接種。

市衛生局表示，AZ疫苗1瓶10劑，開1瓶必須10人施打，嘉義基督教醫院已開設專責門診，每週一、二、五下午2時至5時開診，22日起開始預約分批接種，23日下午開始接種。

市衛生局表示，除了落實施打後休息30分鐘，因應注射疫苗後可能有副作用，會督促4家醫院妥善安排、調配各單位接種人員，以減緩疫苗接種可能出現的發燒等症狀而需要請假休息時間所帶來的衝擊。

(中時 )