國民黨。（黃福其攝）

為推動828公投，國民黨決定成立「828公投任務推動小組」，由黨主席江啟臣親任召集人，祕書長李乾龍、政策會執行長兼立院黨團總召費鴻泰擔任副召集人，反萊豬公投領銜人、立委林為洲擔任執行長，暫訂本周五召開第一次小組會議。黨務人士說，較尷尬的是，萬一7月下旬的黨主席選舉，江並未連任，820須交卸黨主席，推動小組面臨解散或改組，828公投前最後一周的公投攻勢，將不再由江領導的黨中央主導。

據悉，國民黨研判在藻礁公投也送出連署之後，目前四項公投都進入審查期，但因份數遠超過門檻，包括藻礁公投在內，最慢5月27日前可望成案，最近將進入投票前的「冷卻期」，為使議題保溫，仍須持續向民眾說明，因此將組成宣講團，下鄉說明。

此外，因應民進黨主攻「反核對抗擁核」，國民黨將不宣傳重啟核四公投，而是尊重民意做最後決定，因此計畫在民進黨舉辦反核大遊行前，先舉辦反萊豬、護藻礁、公投綁大選遊行。

據指出，國民黨3月9日送出反萊豬、綁公投兩項第二階段連署，由反萊豬公投領銜人林為洲負責規劃後續下鄉宣傳事宜，上周首次討論，確認朝「食安、環保」兩大方向宣傳。今天中午江啟臣召集幕僚會議，指示成立「828公投任務推動小組」，確定小組分工，本周五將開第一次會議。

黨務人士指出，在送出第二階段連署後，除非近日有發現萊豬混充本土豬等事件被踢爆等衝擊大的事件，否則短期內難有具體事件可迅速拉高反萊豬聲勢，因此須充分規劃後續計劃，成立推動小組是必要做法。只不過萬一江未能在7月下旬成功連任，江主席任期至8月20日屆滿，到時候江及李乾龍都將交棒，小組恐須解散或改組，意即投票前最後一週，江啟臣將無法再主導推動小組，會比較尷尬。

(中時 )