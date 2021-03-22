高雄市長陳其邁（前右五）22日到大樹區視察南友農青果生產合作社，他與在地議員、型農合影。（林瑞益攝）

高雄市長陳其邁22日到大樹區視察南友農青果生產合作社，由於這批鳳梨將銷往南韓首爾，他說，棒球有一句話：「好想贏韓國」，在這，他很想征服韓國人的味蕾，台灣最佳的鳳梨即將出口，今天裝櫃有16.8噸鳳梨，感謝林總經理促成。

陳其邁下午到大樹區視察南友農青果生產合作社，他致詞時表示，大樹的鳳梨是全球風味最佳的，農業局也積極輔導，分散市場，包含擴大新加坡、日本的市場，以及澳洲、加拿大等地的市場開拓有成。

陳其邁感謝南友農青果生產合作社理事主席陳永清的幫忙，陳其邁表示，大樹有專業的鳳梨水冷式處理設備，透過專業的清潔包裝，讓韓國朋友吃到美味、衛生的金鑽鳳梨，感謝林總等人，讓鳳梨順利出口。

陳其邁說，市府不管是團膳採購鳳梨，或輔導電商平台、補助農民運費，以及高端市場開拓，中央有10億元預算，與地方全面性對接，相信透過這一波的產銷整合，或對外開拓市場的努力，保障農民的收益。

陳其邁指出，22日台北果菜市場的平均價格是1公斤33元，價格屬於平穩稍高。他會與農民站在一起，挺農民的內銷，並幫金鑽鳳梨打開國際市場。

(中時 )