高雄新上國小為了給學生最難忘的兒童節，校方特別舉辦1場為期長達10天的兒童節慶祝活動，一系列活動包括全校跳蚤市場、解謎尋寶等活動，更在22日開幕後，帶著上千名學生到風光明媚的河堤散步健行。（洪浩軒攝）

「我的兒童節有10天！」高雄新上國小為了給學生最難忘的兒童節，校方特別舉辦1場為期長達10天的兒童節慶祝活動，一系列活動包括全校跳蚤市場、解謎尋寶等活動外，更在22日開幕後，帶著上千名學生到風光明媚的河堤散步健行，希望校園與社區共榮。

新上國小校方與家長會共籌備3個月，為學生們舉辦「新上兒童權益教育周」活動，3大主題包括兒童權利公約、兒童自我保護及建構友善校園，透過豐富活動、繪本閱讀、分享與短片欣賞，培養學子們具備發現問題與獨立思考的能力，並學會認識自己權益、尊重他人，友善待人處事。

與以往不同的是，此次兒童節系列活動長達10天，堪稱是最長的兒童節，校方更在22日開幕後，特別安排1000位以上的學生，到校園周邊的河堤舉行健行活動，學生們對於可以在上學時間走出校園，各個歡樂無比，把健行活動當成是小型「校外教學」。

此外，校方也別出心裁為學生們準備特別的兒童節禮物，包括環保袋、兒童權益資料夾、超級徽章、萌萌紙膠帶、文創書衣、易拉罐存錢筒等等，讓小朋友愛不釋手，還有萬眾期待的「全校瘋狂歡樂大摸彩」，共有10輛腳踏車等著幸運孩子中獎。

除了兒童權益教育週外，校方更力邀超級名嘴身兼名作家的小劉醫師來演講分享「大人不敢說的秘密：兒童性教育」，讓家長也能同步關心孩子的成長，真正進入孩子的世界。

新上國小校長王彥嵓表示，新上兒童權益教育周是首次長達10天的大型活動，也是史上最狂的兒童節，特別在開幕後帶含子們走進社區，就是希望社區民眾跟學生們站在一起，共同維護兒童權益，此外，還有跳蚤市場、多元文化教育、安全消防體驗等活動，希望給學生們最特別又最難忘的兒童節。

(中時 )