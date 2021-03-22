台帛旅遊泡泡將在4月1日由華航首航，雄獅帛琉旅遊泡泡團今（22日）開賣，航班時間、團費、行程和住宿飯店公開，雄獅旅遊總經理游國珍表示，首航團團費含第1次PCR檢測費，住宿則下榻帛琉老爺大酒店，「上週已接到超過1000張預約單，將優先消化這波預約單，僅開賣到4月11日共4團」。

團費部分，4月1日首發團團費費7萬6800元、4月8日7萬4800元，5天4夜團團費均為8萬5800元。行程部分，4日遊、5日遊2種團體行程差異不大，僅有5日團會增加「山中湖沈船遺跡」景點。

游國珍指出，之前有逾千名的旅客填寫帛琉行程預約單，其中超過一半的民眾指定參加首發團，「可能是民眾想搶先第一波，目前因售價高，仍有部分民眾持觀望態度」，預估消化預約單就會額滿，至於客群多為2人同行為主。

五福旅遊表示，價格以4月1日首發團來說，4天每人7萬5000元，5天每人8萬5000元，皆有包括機場核酸檢測1次和旅平險。住宿部份，業者擬搭配帛琉老爺大酒店，或更經濟實惠的帛琉大飯店為住宿地點。針對行程部份，除黃金水母湖、牛奶湖SPA、觀賞海底奇景大斷層，旅客搭乘快艇穿梭於洛克群島間瀏覽各色珊瑚和日軍沈船遺跡，或讓客人享受浮潛體驗。

(中時 )