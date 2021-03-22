彰化縣繳交荔枝樁象卵片踴躍，超過農委會計畫補助彰化縣收購經費的一倍以上，中央已緊急喊停收購。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

換將上陣，為防治荔枝椿象危害，中央補助收購荔枝椿象卵片，原定從3月18日起5月27日受理繳交，豈料繳交太踴躍，爆破編列經費上倍，中央緊急喊停只收購到22日。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

換將上陣，為防治荔枝椿象危害，中央補助收購荔枝椿象卵片，原定從3月18日起5月27日受理繳交，豈料繳交太踴躍，爆破編列經費上倍，中央緊急喊停只收購到22日。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

換將上陣，為防治荔枝椿象危害，中央補助收購荔枝椿象卵片，原定從3月18日起5月27日受理繳交，豈料繳交太踴躍，爆破編列經費上倍，中央緊急喊停只收購到22日。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

換將上陣，為防治荔枝椿象危害，中央補助收購荔枝椿象卵片，原定從3月18日起5月27日受理繳交，豈料繳交太踴躍，爆破編列經費上倍，中央緊急喊停只收購到22日，不少採卵達人崩潰，彰縣府表示，生物防治不停歇，26日將出動96萬隻雌平腹小蜂，吸樁象蟲卵養分。

荔枝椿象近幾年來危害嚴重，前年蟲害加上氣候原因，造成了荔枝收成幾乎掛零，農委會為了滅蟲害，編列經費收購蟲卵片，一開始每片3元，成效有限，去年起加碼到5元，重賞之下必有勇夫，練就不少採卵達人。

全國總計要收購85萬6000片，到19日就已經達174萬8727片，超標一倍，預算不夠使，農委會在19日緊急召開會議，要求彰化縣、高雄和嘉義在22日就停止收購。

彰化縣計畫收購13萬片，19日已繳交26萬片，最厲害摘卵高手更在不到1個月時間，已經入袋15萬元，臨時喊卡，緩衝只有1天，周末日休假，也就是22日收購截止，不少已摘得興起，不爽出爾反爾，最後一天瘋狂再衝10萬片。

摘卵對防治有功，也衍生不少亂象，還有人利用廢園，整段樹枝砍下來，拔落數葉檢卵片；彰化縣政府農業處表示，經費是農委會補助，但防治蟲害採取物理、生物和化學等，多管齊下，春天到了，正是出動平腹小蜂大軍好時節，除了中央補助80萬元，縣府加碼將補助120萬元，出動96萬隻雌平腹小蜂。

農務暨植物保護科長黃松欽表示，生物防治彰化縣是「全國第一」，其他縣市則是公母不分，縣府加碼採購的平復小蜂全都是雌的，更能達到防治防治上的效果，主要平腹小蜂的卵會寄生在荔枝樁象上，吸取養分，小蜂孵化後，還會代代繁衍，衍生更多大軍。

(中時 )