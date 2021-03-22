4／2及4／5補假二日 台股不交易不交割 17:442021/03/22 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所最新公告，今年4月4日為兒童節與民族掃墓節，適逢周日，依規定，4月2日（周五）及4月5日（周一）補假二日，集中交易市場休市二日，應屆交割事務順延至次一營業日辦理。 台股開盤小跌4點 台積電又開低588元跌3元 違反重訊遭罰20萬 英瑞 今起打入全額交割股 (工商 ) #二日 #補假 #交割 #台股 #證交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融股》元大人壽「存股概念」投資型保單上市 13:242021/03/22 財經 《金融》股匯不同調 新台幣28.5元到手、台股漲逾百點 15:402021/03/22 財經 《類股》台泥帶頭衝 水泥指數大漲逾4％ 10:342021/03/22 財經 《半導體》台積電開低翻紅 仍貼息 11:252021/03/22 財經 《期貨》金融期獨黑 4月台指期開高8點 09:092021/03/22 財經 台指期 籌碼面中性偏空 04:102021/03/22 證券．權證 人氣旺 股東數94萬再創高 04:102021/03/22 財經要聞 《台北股市》外資走、內資挺 台股今年漲幅近1成 14:322021/03/22 財經 高股息龍頭基金助航 劉宗聖：成為投資型保單的護國神山 16:362021/03/22 財經 智慧製造發表會 4月13日首發 04:102021/03/22 投資理財 20家KY股符九大指標 證交所：並非都是有問題公司 15:072021/03/22 財經 財經熱門新聞 散戶注意：台股「3千金」也掛了 科技股暴力恐攻ing - 財經 瑞穎、申豐扮穩盤要角 好大方！73檔配息年年增 - 財經要聞 - 工商時報 合庫金董事會定案 今年發1.05元股利 - 財經 - 工商 台積電恐「凍漲」到5月 散戶先跟上3檔電動車概念股 - 財經 韭菜號召散戶寫信救台積電股價 網友回應一面倒 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。