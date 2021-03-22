富邦金控公開收購日盛金控將於明天3月23日下午3時30分（臺灣時間）截止，富邦金控提醒尚未參與應賣之日盛金控股東，把握時間參與應賣。

富邦金控以每股新台幣13.0元公開收購日盛金控在外流通之過半數股權，並於2月24日獲公平交易委員會決議通過不禁止結合。富邦金控公開收購日盛金控之普通股至110年3月23日下午3時30分（臺灣時間）止，提醒欲參與應賣之日盛金控股東，請依公開收購說明書所載之臨櫃、電話或電子（網路）申請應賣方式，儘速辦理應賣手續。本次公開收購受委任機構為兆豐證券股份有限公司。

富邦金控表示，若本案公開收購條件順利成就，預計於3月30日（含）前支付收購對價予參與應賣之日盛金控股東，後續本公司將依各項法令規定以相同價格為現金合併對價吸收合併日盛金控，取得未參與應賣股東之其餘股份，其取得對價之時間點將晚於參與本次公開收購之股東。另股東因參與公開收購應賣，或選擇參加後續合併所可能產生之相關稅賦亦不相同，建議日盛金控股東應就其個別投資狀況，洽詢專業稅務顧問。

富邦金控重申，本案公開收購價格業經獨立第三方會計師之評估為合理，係以公平且一致性之條件，提供日盛金控大小股東實現投資獲利的機會。本公開收購案可望創造日盛金控股東、客戶、員工三贏，懇切呼籲日盛金控股東響應，把握最後公開收購期間參與應賣。

(工商 )