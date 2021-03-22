近來台灣旱澇交替日益嚴重，面對極端氣候，花旗（台灣）銀行今年初攜手台灣青年氣候聯盟推出一系列「花旗台灣青年氣候培力行動」，包含舉辦「氣候模擬聯合國」、首創「青年氣候外交培力論壇」，串聯台灣青年與國際ESG（環境Environmental、社會Social與治理Governance）專家接軌國際趨勢，並在世界地球日前推出「千人響應計畫」，邀請全民上網一起加入氣候行動，希望藉以提高民眾的氣候變遷意識，把淨零碳排落實在生活中。

花旗表示，台灣青年氣候培力行動的千人響應計畫活動網站，以活潑可愛的動畫影片，深入淺出點出台灣面臨氣候變遷的挑戰，諸如台灣氣溫屢創新高，創下124年的紀錄，又或是異常氣候造成颱風過門不入，缺水問題拉警報。網站亦收錄氣候模擬聯合國活動中，國際氣候談判的背景與規則介紹，同時集結日前四場青年氣候外交培力論壇的「氣候X金融X ESG」、「氣候X數位媒體」、「氣候X調適」與「氣候X聯合國」精彩影片重播，重量級講者與年輕世代對話與討論，跨領域分享關於氣候變遷的看法，更首度連線紐約、倫敦與台北，探討ESG與氣候變遷議題的最新國際趨勢。四場青年氣候外交培力論壇共吸引超過36萬的瀏覽人次，顯示台灣年輕世代對於氣候變遷的關注度與日俱增。

台灣跟隨企業永續的潮流，持續聚焦ESG永續發展三大面向，於去年底發行第一本經認證的ESG報告書。花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻指出，花旗長期關注環境議題，近年更將環境議題串連年輕世代的NGO，希望透過組織年輕化、願景國際化與活動數位化，幫助年輕人培養技能，同時讓台灣人才脫穎而出。這次與台灣青年氣候聯盟合作，透過青年力量倡議氣候變遷、推動氣候外交，正是實踐永續與青年培力的最佳典範。

花旗說明，該集團在氣候變遷議題上是全球金融業的先驅，2015年宣佈投入1,000億美元於環境金融產品的目標，已提前達陣。集團去年公佈新的2025永續發展策略，包含2,500億美元的環境金融目標，提供融資以促進全球氣候解決方案，加速朝向低碳經濟的轉型。

面對氣候變遷的挑戰，新任花旗集團執行長范潔恩（Jane Fraser）就任當日即宣示2050年前要完成淨零碳排的目標。在花旗，ESG不僅只落實在日常業務中，更已經展現縮小性別薪酬差距、倡議多元包容，及成為綠色議題先驅的承諾，對企業經營及永續是有助益的。

另2021年「Earth Hour地球一小時」關燈運動，預計於3月27日晚上舉行，花旗（台灣）銀行強調，將同步關上全台34處營業據點營業用的招牌燈、櫥窗燈、外牆燈與裝飾燈，化節能減碳的口號為行動，為地球的永續發展盡一份心力。

(工商 )