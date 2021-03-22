近期美國10年期公債殖利率走升，引發金融市場價格調整，股市波動加劇，但經濟復甦、企業獲利反彈大背景下，風險性資產經整理後仍將回歸基本面，並重拾上漲動能，其中亞洲因經濟成長力道相較其他區域強勁、各國陸續展開疫苗施打支撐基本面復甦、投資題材豐富多元，中長期表現仍值得期待，但短期股市波動難免，不妨透過平衡基金介入，以股債均衡配置，追求成長機會同時平衡投資組合風險。

群益亞太新趨勢平衡基金經理人楊慈珍表示，在亞洲各國積極推動疫苗施打，甚至加速接種下，加上總經數據和企業財報中的獲利表現合乎預期，基本面仍呈現復甦趨勢。近期來看，雖然在美債殖利率上升，價值面偏高造成指數拉回修正，短期股市不排除呈現整理態勢，不過自中長期來看，亞洲地區因經濟成長動能較其他區域強勁，年初IMF的經濟展望報告預估今年亞洲新興國家和開發中國家經濟成長率可望達8.3％，是全球經濟增長力道最為強勁的區域。

且全球景氣復甦，也有助帶動亞太國家工業生產及零售銷售復甦，在基本面及獲利面改善的支撐下，加上各國經濟振興措施的支持，可望持續吸引外部資金流入。但短期市場波動放大之際，建議投資人採用平衡基金來介入，透過股票及固定收益資產彈性調整配置，期在掌握亞洲資產全面增值契機的同時，也能有效降低投資風險。

楊慈珍指出，產業配置方面，隨經濟活動逐步回歸正軌，料今年非必須消費類股獲利回升明顯，其中疫情受害程度較高之百貨量販、娛樂、旅遊等產業具獲利修復空間。此外，景氣回溫也有助於銀行放貸及獲利能力轉佳，表現亦可持續留意，而在供給偏緊下，支撐原物料報價，同為值得關注的投資題材。

(工商 )