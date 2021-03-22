陸委會主委邱太三今日首度赴立法院內政委員會，提出業務報告。邱太三表示，將配合整體經貿形勢發展，動態調整兩岸經貿政策法規，維護兩岸經貿有序交流。

邱太三也重申，維持兩岸經貿協議運作立場不變，配合兩岸情勢，適時檢視並研議因應作為。政府已多次宣示兩岸兩會已簽署並生效的協議持續有效，陸委會已持續協調相關協議主管機關，盡力維護兩岸聯繫窗口互動及協議運作，定期掌握。

邱太三表示，關於兩岸兩會已簽署但尚未生效之「海峽兩岸－服務貿易協議」及「海峽兩岸避免雙重課稅及加強－稅務合作協議」，已分別於2013年6月及2015年9月送請立法院備查或審議，行政部門充分尊重立法院意見，將等兩岸協議監督條例完成立法後，再依相關規定檢視，審酌國會及各界意見進行後續處理。

邱太三也指出，未來將強化兩岸交流規範，完善民主與安全防衛機制，穩固兩岸交流秩序。

首先，配合整體兩岸政策及兩岸情勢變化，適時檢討兩岸條例與相關法規，完備民主與安全防衛機制。一、配合整體兩岸政策及兩岸情勢變化，根據總統揭示 之兩岸政策方向，適時檢討兩岸條例與相關法規，並持續檢討及強化兩岸交流之安全管理機制，促進良性互動，穩固兩岸交流秩序，以維護國家安全，保障人民福祉。

二、面對境外敵對勢力利用台灣自由開放體制對我進 行滲透干預，政府會評估整體情勢、實務需求，並參酌社會各界的意見，整體研議及規劃，採取必要的法制作為，持續完善民主與安全防衛法制，捍衛國家主權，維護自由民主憲政體制及社會安定。

其次，為建構兩岸制度化協商的法制基礎，繼續配合相關立法工作。針對兩岸政治議題協商談判的監督，政府已增訂兩岸條例第5條之3，建立「高標準」、「高門檻」的民主監督法制。為強化國會對兩岸協議的參與及監督，以建構兩岸制度化協商的法制基礎，落實「公開透明、人民參與、國會監督」原則，行政部門將繼續配合立法院，完成兩岸協議監督法制之立法工作，以利兩岸協商、對話、交流，長遠亦有助兩岸 關係和平穩定發展。

邱太三也表示，未來將強化海基會服務功能，保障國人應有權益。由於海基會受政府委託處理兩岸往來涉及公權力之協商、交流與服務，計9大類52項業務，是政府大陸 政策工作體系中重要的一環，除了與對岸協商的功能外，在兩岸服務工作也甚為繁重，例如於疫情期間，為滯陸血友病童完成千里送藥的任務、接聽在陸國人撥打緊急服務專線達5,719通，即時提供國人各項協處服務等。經統計，海基會2020年處理兩岸交流、聯繫與服務之相關業務已達22萬餘件。

另外，海基會是兩岸重要的聯繫平台，也是政府唯一授權處理兩岸事務的民間團體，該會持續深化兩岸各項 服務工作與聯繫，發揮協處國人權益、提供民眾協助的功能，陸委會也將持續監督與推促該會各項會務 的運作與執行成效。

馬政府時期，兩岸簽署多項協議，民進黨上任後，這些協議是否持續有效，始終是外界關心的議題。對此，邱太三表示，持續落實法政類協議，保障國人權益。

雖然自2016年520以來，兩岸官方互動有所停滯，但政府仍在已簽署「海峽兩岸共同打擊犯罪及 司法互助協議」、「海峽兩岸智慧財產權保護合作 協議」、「海峽兩岸醫藥衛生合作協議」及「海峽 兩岸食品安全協議」的既有基礎上，透過制度化聯 繫機制與協處管道，持續要求陸方落實相關執行事項。

例如打擊跨境電信詐欺、毒品等個案偵辦，合作破獲刑事案件及逮捕嫌犯，雙方持續受理優先權、專利、商標、品種權及影音著作權認證申請業務，協處國人智慧財產權在陸遭受侵害或遭遇困難 案件，相互定期交換疫情監測資料，就肺炎等重大疫情事件進行查證及確認，以及通報邊境查獲不合格食品訊息等，盡力保障人民的權益與福祉。

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