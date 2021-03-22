前幾天，中國駐法國大使盧沙野在官方推特帳號上發文，形容法國一名中國問題專家安托萬．邦達茲(Antoine Bondaz) 是「小流氓」，激怒部分法國人士和媒體，遭法媒《世界報》斥責：「戰狼外交突然再現」。中國駐法使館不甘示弱，22日以「瘋狗」回敬：如果真有「戰狼」，那是因為「瘋狗」太多太凶。

中國駐法大使館發文稱，中國使館一向對法國媒體和學者報導、研究、討論涉華問題持積極和歡迎態度，只要是真實、客觀、公正的，而非基於謠言、謊言和偏見。這是我們瞭解法國涉華輿情和社會思潮的重要渠道。對於錯誤的事實和偏頗的觀點，我們也會做出回應，以澄清事實，表明立場。

文章稱，本次輿論風波是由中國使館一封勸阻法國參議員訪問台灣的信件被媒體披露引起的。中國使館介紹了有關情況，闡明了一個中國立場。媒體上對此進行了討論，有各種不同的觀點，也包括法國政府的表態。「這本屬正常。然而，某位學者不甘寂寞，嘩眾取寵，偏離正常的討論問題軌道，對中國使館進行各種挑釁。」

文章稱，大家可以看看我館用「petite frappe」一詞回應的他的那條推文。那是在討論問題嗎？那純粹是挑釁！「言論自由是平等的。他有挑釁中國使館的自由，我們也有回擊他的自由。不能因為戴上一頂學者的帽子就神聖化了，說不得，也碰不得。」

「有人說，中國使館批評人可以，但不可侮辱人。這是蔑視，而非侮辱。」文章質疑，「法國不是連上帝都可以褻瀆嗎？法國大報《解放報》不是在頭版封面文章使用法國國罵來批評政府的封禁政策嗎？怎麼中國使館用一個法國民眾熟悉的俚語表達自己的態度就成了侮辱？」

文章舉例，美國總統用「殺手」一詞攻擊別國國家元首，怎麼也沒見法國「正義」的媒體、學者批評指責呀？一些西方國家政府、媒體、學者根據謊言、謠言污蔑中國政府搞「種族滅絕」「強制勞動」、「強制絕育」、「系統性強姦」、「大規模監控」，這才叫侮辱！

文章稱，有人說中國使館是在「打壓」「獨立學者」。此人既不「獨立」，也算不上學者，而完全是個意識形態「噴子」。有網友挖出他同台灣當局的曖昧關係，還有同美國某些反華組織的聯繫。有興趣的朋友可以看看這位學者的媒體訪談、研究報告和推文，看看他是如何跪舔台灣當局，如何瘋狂地「逢中必反」，如何死乞白賴地糾纏中國使館。中國使館之所以在一年前拉黑他，就是不想搭理他。此次用「petite frappe」一詞回應他的挑釁推文也是為了避免與他糾纏。

文章稱，有人說中國使館這麼強硬不好，不符合外交身份，太不「外交」了。「外交是什麼？外交就是維護國家利益和形象。如果中國的國家利益和形象受到威脅和損害，我們的外交官就要衝上去拼命守護。」

「有人因此給我們扣上『戰狼外交』的帽子。」文章譏諷：如果真有「戰狼」的話，那是因為「瘋狗」太多太凶，包括一些披著學術和媒體外衣的「瘋狗」對中國瘋狂撕咬。有人希望中國的外交最好是「羔羊外交」，對外來的攻擊忍氣吞聲、息事寧人。

「這樣的時代已經一去不復返了！」文章強調，中國使館在法國的重要職責是增進中法兩國的友誼與合作。「對待朋友，我們滿腔熱情；對待惡人，我們也有鬥爭之道。」

文章譏諷，還有人動不動就叫囂著讓法國外交部召見中國大使提出抗議。試問，中國使館與法國學者的論戰屬於外交問題嗎？涉及雙邊關係嗎？中國使館干涉法國內政了嗎？學者辯不過就把政府搬出來給自己撐腰，算什麼本事？說好的「學術獨立」呢？

文章稱，還有些法國媒體借題發揮，翻炒舊帳，拿中國使館去年的一篇文章說事，玩弄「謊言重復一千遍就變成真理」的把戲。那好，我們看看那篇文章是怎麼寫的，原文是「養老院護理人員擅離職守，集體逃離，導致老人成批餓死、病死」，這裡邊並未指明是法國呀。中國使館曾一再聲明，使館文章中關於「養老院」的描述引自法國媒體對其他歐洲國家的報導，並不涉及法國。

文章稱，「EHPAD」一詞常被法國媒體用來指稱各國醫療養老院。比如，《巴黎人報》去年4月18日推特上稱「新冠肺炎疫情中，加拿大一家EHPAD被護理人員拋棄」，該詞也被LCI等多家媒體在涉外報導中使用。

「這些媒體揣著明白裝糊塗，蓄意對號入座，然後反咬一口栽贓給中國使館。」文章怒斥：「你們的職業道德何在？你們對得起法國那些醫療養老院嗎？它們成天被你們擺弄來當作攻擊中國使館的武器！」

文章稱，中方真誠希望一些人能夠走出「西方中心論」的迷思，放下心中自以為是的優越感，用平視的眼光看待中國。這樣就會避免很多的誤解和偏見。

(中時 )