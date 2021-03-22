旗津國中三年級特教班學生蔡辰昀從小被鑑定出患有學習障礙，無法完整唸出文字，母親又在她8歲時突然消失，至今杳無音訊，蔡辰昀不畏艱辛，一步步學習，將她對母親的思念化成新詩，並且參賽獲獎，希望被更多人看見，讓她順利找回多年不見的媽媽。

蔡辰昀從小被鑑定為學習障礙，因此接受特殊教育，她4歲時父母離異，父親離家到台中工作，而母親則是在她每年的生日前往探望、慶生，但蔡辰昀8歲生日卻遲遲等不到媽媽出現，她只能邊流淚邊告訴自己媽媽一定是塞車耽誤了，但等到臉上淚水都乾了，終究還是等不到媽媽到來。

隨後，母親來信向蔡辰昀道歉表示，因為自己生病，需要動手術，才沒能去慶生，陪她度過8歲生日，但母親來信之後，就在她的生命中消失，從此杳無音訊，但至今蔡辰昀仍然抱著一絲希望，相信總有一天，自己會再度與母親相逢。

蔡辰昀表示，如果媽媽願意，只要回來看她一眼就好，看到她已經健康長大，她認為自己是樂觀的孩子，他感覺老天爺一直在告訴她，只要自己努力學習，就會有希望，就像盼望與母親相聚，相信就會有意想不到的回饋。

蔡辰昀知道唯有自己不斷努力，才能讓在找母親的路上更加邁進，因此，即使她被鑑定患有學習障礙，但她比同學們更加努力學習，先前她連文字都無法正確唸出，現在她已經能將思念母親的心情化作新詩，並在全國「數感盃寫作賽」榮獲佳作。

「媽，妳快回到我身邊好不好？我真的好想你！」蔡辰昀談及母親不告而別時淚流滿面，媽媽最後的身影至今餘悸猶存，這也是她最想對母親說的一句話。

「妳離開的那一天、我的思念落地生根、長成一棵倒立圓錐的樹、一圈大過一圈的年輪、圈圈都是失去妳的領悟」蔡辰昀表創作的新詩中，字字句句有著對媽媽無盡的思念，他表示，希望媽媽看到後，知道女兒還在等她，若真的找不到媽媽，至少也能保佑她在某個地方，健康平安。

班導師吳岱砡表示，第1次見到蔡辰昀，她正在主動幫忙布告欄製作，也發現她很有美術天分，於是利用午休練習水彩畫，周末陪她一起參加寫生比賽，回程時蔡辰昀卻不想下車，她說喜歡老師一家人相處的幸福感，才了解她母親與家的渴望，所以就鼓勵她將思念轉化成文字，也許有機會被媽媽看見。

(中時 )