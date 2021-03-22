29歲林姓男子今（22日）中午11時許，前往新北市新店區新烏路31歲王姓表哥住處，雙方因按門鈴等瑣事發生口角，表哥見表弟情緒激動，拿出折疊小刀攻擊表弟，造成表弟胸口、腹部多處刀傷，目前仍在加護病房觀察中，警方將林嫌帶回偵訊，正進一步釐清中。

據悉，林男前往王姓表哥住處不斷按門鈴揚言要找某某某，但表哥當時正在午睡不予理會，雙方發生口角。

王姓表哥見表弟相當激動，從屋內工具箱內拿出折疊小刀攻擊表弟，造成他胸口、腹部多處刀傷，家屬見狀連忙叫計程車將表弟送往新店耕莘醫院急救。暫時無生命危險，但傷勢不輕仍需在加護病房內觀察。

王姓表哥犯案後懊悔不已，還前往醫院關心表弟傷勢遭警方逮捕，他向警方供稱，表弟情緒相當激動，拿出折疊小刀出於自衛，因良心過不去，才會到醫院探視。

警方正進一步釐清中，訊後將依殺人未遂罪嫌將王姓表哥移送地檢署偵訊。

(中時 )