美女主播蕭彤雯罹患肺線癌0期，不過她自曝從不抽菸、沒有家族病史、沒有明顯二手菸危害、不焚香拜拜、也不是天天下廚，質疑肺腺癌為何會來找上她？醫揭背後原因表示，大多與先天基因不良和環境致癌物刺激有關，而且女性比男性多。

肺癌連續好幾年都是國人癌症的頭號殺手，除了蕭彤雯以外，包括媒體人陳文茜、藝人寶媽、已故藝人鳳飛飛、文英阿姨、台北市長柯文哲妻子陳佩琪、台北市議員鍾沛君等人，都曾罹患肺腺癌。無獨有偶，清一色都是女性，而且許多人都沒有抽菸。

到底不吸菸的患者，為什麼會罹患肺腺癌？財團法人全民健康基金會報導，臺北榮民總醫院腫瘤醫學部顧問教授蔡俊明指出，主要有兩大原因，一個是先天基因的不穩定性，當基因不穩定時別容易受到破壞，而且受破壞後不易修復，另一個則是環境致癌物的刺激。

中央研究院與台大醫院團隊2020年7月發表的研究成果，宣布找到台灣肺腺癌的癌細胞突變印記，以「APOBEC」酵素突變為最大宗，高達74%從未抽菸的年輕女性（小於60歲），體內APOBEC突變印記程度高，可能是早期觸發癌症的因素。

此外，中研院的研究指出，暴露於致癌物中，包括吸菸、二手菸、毒化物、空汙、油煙、金屬化合物等，也會引起基因突變，而不吸菸的肺腺癌患者多半是女性，還有另一個原因就是女性的基因較脆弱，比男性更容易受損又不易修復，因此更容易受環境致癌物影響進而罹癌。

陳文茜罹肺腺癌 醫：前期有機會痊癒

(中時新聞網)