美國聯準會（Fed）維持基準利率於0～0.25％及購債計畫不變，並大幅上調今年經濟成長率預估2.3個百分點至6.5％，加上Fed主席鮑爾維持鴿派論調，一度帶動史坦普500指數改寫新高，但10年期美國公債殖利率自去年1月以來首度突破1.7％及油價下挫，拖累美股回落，費城半導體指數及生技指數則逆勢上揚，全球各股市漲跌互見，統計近一周股票型ETF淨流入776億美元。

近一周股票型ETF主要以流入美國661.5億美元最多，全球、日本及新興市場分別淨流入69億、34億及15億美元，東歐也有小幅淨流入0.06億美元。但大陸、亞太、歐洲及拉美股票型ETF各遭淨流出12.7億、7.5億、1.7億及0.2億美元。富蘭克林證券投顧分析，近一周牽動金融市場波動的包括美國10年期公債殖利率已升抵疫情前高點，歐洲疫情復熾並引發多國延長封鎖限制，美國與大陸和俄羅斯關係緊張，牽動投資人敏感神經。

富蘭克林證券投顧認為，就疫情及疫苗施打來看，在歐洲藥品管理局重申阿斯特捷利康新冠疫苗安全性與有效性後，歐洲多國已恢復接種，加上美國已通過1.9兆美元紓困方案，預期短線顛簸不會讓全球景氣脫離復甦軌道。中美官員會談態度強硬，主要是對內表態，雙方在氣候變遷、對抗疫情等領域上仍保留合作空間，應不致於重演兩敗俱傷的貿易戰。Fed態度仍將維持超寬鬆政策，部分新興國家已開始升息應對通膨，預期金融市場短線震盪後仍將回歸基本面。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅指出，今年以來生技醫療產業併購利多頻傳，包括Jazz Pharma以72億美元收購大麻素藥物龍頭GW製藥、美國基因以20億美元併購Five Prime Therapeutics強化抗癌藥物產品線等，凸顯生技醫療產業龐大的創新能量及併購商機，其中格外看好基因療法、基因編輯、免疫腫瘤、精準腫瘤及罕見疾病領域。

富蘭克林坦伯頓新興市場月收益基金經理人伽坦．賽加爾表示，隨經濟更為廣泛的復甦，預期價值型股票今年的表現將優於去年。投資策略側重個別股票是否具備長期可持續性的獲利能力，非僅僅依據國家、產業與投資風格進行操作，基金投資組合建構，確保整體投資組合在不同的市場環境下都能有較佳表現。

(工商 )