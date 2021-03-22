東元創始股東發公開信 挺黃育仁整合東元電機董事會、領導改革 17:532021/03/22 工商 沈美幸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東元電機23日召開董事會，確認7席董事及4席獨董提名名單，東元集團第三代菱光科技及東友科技董公司董事長黃育仁再丟出震撼彈，發聲明表示，獲得原始五大股東支持，台灣機械工業公會名譽理事長黃博治等四人簽字具名，聯合推舉黃育仁整合東元電機董事會、領導改革，這也宣告，黃育仁將提名董事及獨董，與他父親黃茂雄與寶佳集團、華新所組的大和解聯盟對戰。 東元創始股東發公開信 挺黃育仁角逐 黃育仁請辭東元常董及資訊事業群後 19日忙尋求企業界友好人士支持 (工商 ) #東友 #聯合 #東元 #華新 #菱光 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東元攜手中華電信、微軟 開發智能科技產品 17:142021/03/22 財經 戲劇性轉折 黃育仁閃辭東元常董 04:102021/03/19 財經要聞 開發金攜中壽 跨海攻併購合資 04:102021/03/18 金融．稅務 華新表態 支持東元現有經營班子 04:102021/03/18 財經要聞 機械業攻電動車 搶百億商機 04:102021/03/22 產業．科技 東元經營權之爭才暫畫句點 少主黃育仁突辭所有職務 22:122021/03/18 財經 黃育仁夜間發聲明 請辭東元常董、不接受董事提名 22:512021/03/18 財經 拚電巴國產化 東元、華德簽MOU 04:102021/03/18 財經要聞 創意點子催生影音變現 直播電商迸發 10:002021/03/20 財經 《產業》東元、中華電、台灣微軟簽訂MOU 推動產業數位升級 14:322021/03/22 財經 東元家電新品發表 主打「抗菌、零接觸」後疫情生活 20:062021/03/18 財經 財經熱門新聞 散戶注意：台股「3千金」也掛了 科技股暴力恐攻ing - 財經 瑞穎、申豐扮穩盤要角 好大方！73檔配息年年增 - 財經要聞 - 工商時報 合庫金董事會定案 今年發1.05元股利 - 財經 - 工商 台積電恐「凍漲」到5月 散戶先跟上3檔電動車概念股 - 財經 韭菜號召散戶寫信救台積電股價 網友回應一面倒 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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