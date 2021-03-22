東元電機23日召開董事會，確認7席董事及4席獨董提名名單，東元集團第三代菱光科技及東友科技董公司董事長黃育仁再丟出震撼彈，發聲明表示，獲得原始五大股東支持，台灣機械工業公會名譽理事長黃博治等四人簽字具名，聯合推舉黃育仁整合東元電機董事會、領導改革，這也宣告，黃育仁將提名董事及獨董，與他父親黃茂雄與寶佳集團、華新所組的大和解聯盟對戰。

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