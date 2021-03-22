南投看守所第1期毒品戒癮專班，經過3個月的課程，17名學員22日順利結業，他們合唱《明天會更好》，希望邁向另一段人生；看守所長于淑華期許學員，未來不再是穿拖鞋進來，而是穿皮鞋回來演講。

南投看守所為學員量身訂製全方位課程，涵蓋生理、心理、法律、理財、溝通與人際互動、成功更生人等面向，協助課程指導；于淑華表示，專班從成員篩選到接受一條龍全方位課程，希望受刑人上完課程後有所蛻變，並從中挑選課程表現優秀學員，連結監外自主作業，發揮社區處遇功能。

監外自主作業廠商皇穹陵紀念花園總經理特助黃耀表示，有好的態度與心態才能適應工作，他看到受刑人的改變，因此願意釋出工作機會，長期配合下來，覺得他們表現良好，需要的只是一個機會。

學員阿君說，毒品讓他半生一事無成，在課程老師們的引導下，相信自己做得到，在正念課程裡，透過自我覺察，在起心動念時透過靜坐，讓心癮渴求減低，達到自我控制。

已是監外自主作業的學員阿儒說，在所內都是家人給錢，自己有工作後，不但不用向家人拿錢，還能寄錢回去給家人，對自己是一種肯定，因為表現穩定還有放假回家的機會，十分期待讓家人看到他的改變，用行動回報家人的不離不棄。

南投看守所配合矯正政策「自主監外作業」，讓受刑人在無戒護下外出工作，並邀集各方菁英老師，為同學們量身訂製結合「科學實證七大面向」的全方位課程；受訓後表現優良的學員，由所方推薦參加監外自主作業。

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(中時 )