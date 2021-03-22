土耳其里拉大貶，加上德國恐怕再延長封城時間，諸多利空襲擊下，泛歐Stoxx 600指數為422.32，下跌1.03點或0.24%。而泛歐Stoxx 600指數，在上周觸及一年新高後，已連續第二個交易日下跌。其中，銀行與旅遊類股跌勢較大。

因土耳其總統突然更換央行行長，引發市場憂慮，故該國貨幣里拉大貶17%。

同時，在土耳其有曝險部位的歐元區銀行，例如西班牙的BBVA，義大利的UniCredit，法國的法國巴黎銀行與荷蘭的ING銀行，跌幅都在1.6％至5.2％間不等。

同時，為抑制新冠疫情擴散，德國可能會再延長封城時間至第五個月。因此，旅遊類股也聞聲走跌。

德國DAX指數跌0.5％，法國CAC 40指數跌0.9％，英國FTSE 100指數也跌0.8％。

翠豐（Kingfisher）漲3.6％，因這家英國家居零售業者宣布，由於DIY商品普及化，也讓2020年獲利大增44％。

(時報資訊)