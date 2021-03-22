雷科(6207)受到新台幣兌美元大幅升值影響，2020年每股盈餘為1.55元，被動元件產業需求增溫，且半導體相關及PCB軟板雷射鑽孔佈局進入收割，雷科前2月合併營收為2.1億元，年成長43.53%，雷科也樂觀看待今年，雷科董事長鄭再興表示，全年業績很正向，預估今年營收將較去年成長近40%，獲利可望較去年大幅成長70%。

雷科為被動元件上游材料和設備廠，產品包括：表面黏著元件&SMD捲裝材料、雷射修整機、陶瓷基板雷射切割機、劃線、鑽孔，以及自動光學檢查系統、迴銲爐等，下游客戶涵蓋被動元件的晶片電阻、積層陶瓷電容(MLCC)等，去年下半年新台幣兌美元大幅升值，對雷科獲利影響甚劇，全年匯損吃掉每股盈餘約0.8元，累計2020年合併營收12.21億元，營業毛利為3.63億元，營業淨利為9717萬元，稅後盈餘為1.3億元，每股盈餘為1.55元。

雷科董事會亦決議每股配息1.5元。

被動元件產業自去年第4季需求回溫，雷科設備產品出貨攀升，業績擺脫谷底，今年前2月合併營收為2.1億元，年成長43.53%。

由於上游紙漿等原物料價格持續飆漲，雷科捲帶繼去年底調漲價格5%到6%，預計今年第2季起再分次調漲20%，以反應材料成本增加。

雷科站穩被動元件材料及設備後，也跨入半導體及PCB軟板領域，半導體晶圓研磨設備已自去年開始出貨、封裝雷射切割機目前在驗證中，最快今年第4季或明年開始出貨，軟板雷射鑽孔也預計今年下半年開始出貨。

隨著半導體、PCB軟板設備開始挹注營運，鄭再興表示，包括捲帶材料和設備訂單爆滿，整體產能利用率從3月到7月可維持滿載，今年設備營收可望較去年明顯成長，進而帶動全年營收較去年成長近40%，由於設備毛利率高，獲利可望較去年成長70%，全年營運看起來很正向。

法人預估，雷科今年每股盈餘可望達3.3元到3.5元。

雷科今年也規劃在台灣擴大捲帶材料產能，預估擴產幅度約10%，因應客戶高單價被動元件材料需求。

(時報資訊)