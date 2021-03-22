學生體育聯賽在HBL高中籃球聯賽、UBA大專籃球聯賽本學年冠軍出爐後，主角來到排球賽身上，109學年度HVL高中排球聯賽將於本周五到日在新北市新莊體育館進行三天激戰，男生組長期的霸主豐原高商將挑戰8連霸，女子組中山工商同樣尋求成功衛冕。

除了舉辦HVL高中排球聯賽6強決賽，高中體總也從明天起在新莊體育館展開3天的JHVL國中排球聯賽6強決賽，今天先透過賽前記者會助陣找氣勢，高中體總會長胡劍峯表示，今年國、高中排球聯賽有459隊、8000多位選手參賽，打了1000多場賽事，才能產生最終的王者。

豐原高商多年來是高中男子排球的翹楚，不過本季各隊實力也都提升，本季豐商也曾在複賽遭到內湖高中中斷連勝，內湖更是陣中多數球員來自國中乙組球隊，但發揮同樣不容小覷，加上華僑高中、麥寮高中及曾文農工，相信每一場勝負都難以預料。

女子組高中老牌勁旅隊史已經擁有最多12冠的中山工商，上季中斷東山高中3連霸霸業，本季變成衛冕軍尋求2連霸，去年冠軍班底僅1人畢業，本季從預賽起一路連勝，是男、女子組唯一本季不敗隊伍，因此以頭號種子以逸待勞，等待冠軍賽對手出爐；華僑高中則有JHVL MVP、前屏榮高中主攻手李尼希米的妹妹李貝兒，希望可以先在決賽首日獲勝，晉級到4強。

排球項目為頁程賽，總決賽不像籃球僅有複賽排名前4球隊參與，而是有6支球隊，除了前兩名的可以先不戰而勝，5到6名得先進行對決，兩場比賽贏家各去單挑前二種子，爭取冠軍賽機會。

今天記者會上，高中體總會長胡劍峯表示，感謝政府領導民眾新冠肺炎防疫有成，讓賽事順利進行，甚至能再度開放觀眾進場為選手加油，也感謝運動品牌美津濃大力提供裝備，使選手能全副武裝上場。

(中時 )