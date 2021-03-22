互花米草也帶來河口阻塞及垃圾淤積問題。（李金生攝）

浯江溪口是金門重要的溼地，有鳥類、魚蝦貝類及鱟群棲息外，更曾有保育類水獺出現的紀錄。（李金生攝）

有「溼地殺手」之稱的互花米草入侵金門浯江溪口，對當地紅樹林自然生態造成競爭威脅，也帶來河口阻塞及垃圾淤積問題，縣府建設處強調，這是一場長期抗戰，將盡快展開新一波清除作業，將環境影響減至最低。

縣府說明，有「溼地殺手」之稱的互花米草，植株耐鹽耐淹又抗風浪，根系可深入地下達60公分，種子更可隨風浪傳播，單一植株每年可以繁殖超過100株，密集生長的群體會減低水流，卡住泥沙及垃圾，導致灘地陸化，改變鱟、水鳥、彈塗魚、招潮蟹等潮間帶生物棲地，最終影響漁業資源，因此名列世界100大入侵生物。

縣府自2018年起執行移除計畫，但這種外來植物繁殖能力超強，加上又無天敵抑制，結果繼續迅速蔓延，成為本地的優勢物種之一，讓環保團體憂心不已。

縣府說明，互花米草分布區域為鬆軟泥灘地，加上金門潮汐潮差大，人力移除不易，將委外使用重型機械分區、分段施作，減少對整體環境及景觀的干擾，挖除後也將逐區埋土覆蓋。

浯江溪口是金門重要的溼地，有鳥類、魚蝦貝類及鱟群棲息外，更曾有保育類水獺出現的紀錄，採用怪手移除，對潮間帶造成一定衝擊，但後續可讓生態系統更加健全。

縣府表示，作業時也將針對阻擋水道或過度密生的紅樹林植物海茄苳，一併進行整理或疏伐，以增加海水交換能力及減低異味產生，並讓棲地環境更加多樣化。

(中時 )