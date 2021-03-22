台南官田是菱角的故鄉，官田區公所與崑山科大合作，回收菱角殼製作菱角炭、開發周邊產品，已經邁入第6年，又透過多元就業計畫，開設實體店鋪「菱炭森活館」，打造地方創生據點。（莊曜聰攝）

台南官田是菱角的故鄉，官田區公所與崑山科大合作，回收菱角殼製作菱角炭、開發周邊產品，已經邁入第6年，又透過多元就業計畫，開設實體店鋪「菱炭森活館」，打造地方創生據點。（莊曜聰攝）

台南官田是菱角的故鄉，官田區公所與崑山科大合作，回收菱角殼製作菱角炭、開發周邊產品，現在還開設實體店鋪「菱炭森活館」，店內現點現做的菱角鮮奶露很受歡迎。（莊曜聰攝）

台南官田是菱角的故鄉，官田區公所與崑山科技大學合作，輔導地方成立官田烏金社區合作社，回收農民丟棄的菱殼燒製成炭，可用於淨化水質、改善土壤，還開發手工皂、除臭包、口罩等周邊產品，多項特色產品深受消費者青睞，而開設的實體店面「菱炭森活館」試賣數月後，22日也在阿扁前總統故鄉官田東西庄里正式開幕，未來也將串聯官田轄內景點，推廣遊程。

官田區公所推動菱殼回收製作菱殼炭邁入第6年，從原本的一年回收50公噸，到前年的180公噸，去年已經突破200公噸，成為循環經濟最佳典範，區長顏能通說，多年來農民配合回收的意願越來越高，尤其從開發出菱殼炭精油後，菱殼炭產品也賣得越來越好，成為地方創生的最佳收入來源。

去年團隊也申請多元就業開發方案，將在地閒置的老屋重新整修，打造兼具清創培育及產品行銷的多功能場域，命名為「菱炭森活館」，專案經理李政憲表示，1樓是品牌展售區，畫分成菱炭森活、炭活美學、地方特產、社區好物等4大主題區，也賣輕食飲品，其中現點現做的菱角鮮奶露很受遊客喜愛。

2樓則是青創培育空間，由那顆炭公司團隊進駐，從事菱殼炭的高值化應用研究，從菱炭吸臭包、菱炭米、手工皂，到口罩、涼感巾、袖套等機能性紡織品，相當多元化，另外也盤點市道171線上的12個景點，今年起將推廣在地遊程，希望能帶動觀光。

前國發會主委陳美伶昨天也到場參加開幕儀式，她任內時力推地方創生，陳美伶說，官田菱殼炭是相當經典的案例，找出地方特色及專屬DNA，帶動傳統產業發展，希望菱炭森活館能扮演起家厝角色，開創更多可能性。

(中時 )