BALLISTIK BOYZ問候台灣粉絲。

日本放浪家族旗下男團「BALLISTIK BOYZ」（簡稱BBZ）由日高龍太、加納嘉將、海沼流星、深堀未來、奧田力也、松井利樹、砂田將宏7人組成，日前發行新單曲《Animal》，接受本報越洋專訪，曾來台宣傳的他們，除了想念台灣美食之外，更隔空用中文甜蜜向台粉喊話，承諾疫情結束後，「一定馬上會到台灣，我們愛台灣」。

BBZ成軍後先在日本展開「武者修行」試煉，2019年5月正式出道，同年10月首訪台灣。成員們透露在台期間狂嗑台灣美食，對於小籠包、火鍋、珍珠奶茶念念不忘，海沼流星表示「小籠包好吃到當時每天都吃」，奧田力也笑曝「只要有時間就一直在喝珍珠奶茶」，松井利樹則是對於捷運票是硬幣狀非常驚訝，透露「第一次自己去玩，買完票掉出來還想說『這是什麼？』」。而將近2年沒來台灣，他們也沒忘了中文，除了自我介紹外，還不忘喊「我愛你」、「很好吃」、「多少錢」、「加油」等。

拍攝MV的過程中，也難掩他們的吃貨本性，松井利樹自爆不小心把現場準備的漢堡、薯條道具吃光光，「實在是太好吃了，將宏和未來分給我了一些，然後拍完後我又全部吃完了」，日高龍太也透露「這次是從白天拍到隔天早上，而且拍攝前一天還需要節食，拍完時吃了5個漢堡，覺得非常幸福」。 深堀未來則搞笑分享「這是我們第一次有和女生一起拍攝的畫面，很好奇大家會呈現怎麼樣的感覺，所以大家就一起看了將宏第一個去拍攝的樣子」。

「國民姊夫」AKIRA「溫柔、謙遜、有禮」深植人心，師弟們也證實了這點，透露身為放浪一族隊長的AKIRA除了叮囑「要保有EXILE精神去做所有事情」，還常常給他們很多建議，砂田將宏難忘團體剛組成時，AKIRA曾對他們說「團體和個人出道不太一樣，好的話就會很突出，不好的話相對也會更明顯，所以工作中要隨時遵守禮儀，並常保謙虛的態度」，松井利樹也表示，AKIRA還會暖心送上讚美，「有跟我們說過〈Animal〉這首歌很帥氣，覺得非常開心」。

出道至今，BBZ在各方面都成長了許多，除了音樂、舞蹈上的進步外，體型和舉止也有很大的不同，跟成員們之間的感情也變得更好，海沼流星還說「開始會思考身為一位藝人的品牌價值，也會開始思考該如何追求在舞台上的歌唱呈現方式，和舞者如何去展現出魅力」。疫情期間他們也不斷充實自我，開始嘗試作詞作曲、彈吉他、學鋼琴等，期待可以安心在國內外開演唱會那天的到來。

(中時 )