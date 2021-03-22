美食外送崛起，越來越多人透過外送平台叫餐，只要在家輕鬆動動手指，就有熱騰騰的美食送上門。不過外送員和客人也常常因「要不要送上樓」而引起糾紛。對此，一位網友透露，妹妹每次訂餐都會備註1句話，外送員看到後就自動將餐點送上樓。網友一看內容瞬間秒懂並大讚，「高招！」

一位網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」上表示，他發現妹妹每次訂餐，總能讓外送員自願將食物拿上樓，對此感到相當好奇。於是他決定偷看妹妹留給外送員的訊息，沒想到妹妹竟備註，「穿薄紗睡衣不方便下樓領餐，能幫我送上來嗎？謝謝你喔。」

揭曉妹妹叫外送的秘密後，原PO幽默表示，「我是不是以後也要穿薄紗睡衣了？」對此，網友也紛紛表示，「妹妹高招耶」、「那些外送員都太年輕了，定力不夠堅強」、「講再多，沒圖沒真相」、「但不是每個妹能穿得出薄紗的奧秘……」、「可能會上新聞，因薄紗而被k」。

不少外送員也分享送餐經驗，「看到男的只穿內褲取餐，有的胸肌很讚耶！」、「拜託不要！上次送一個長裙男還畫指甲油的我陰影揮之不去超噁」、「前幾天我送上樓，客人只穿薄紗睡衣開門 還很大方的站門口等我找錢。差點流鼻血」。還有網友建議，「你可以説...你只有穿內褲不方便下樓！反正他也不知道你是男的」。

(中時新聞網)