今天下午3時20分，台東2架F-5E戰鬥機疑似發生擦撞，2飛官跳傘逃生，目前已派出直升機及海軍、海巡署船支前往搜救。F-5E上次失事紀錄是在去年10月29日，當時台東志航基地飛官朱冠甍駕駛F-5E戰機，在執行任務時不明原因墜海而不幸殉職，朱冠甍的母親當時曾質疑F-5戰機老舊「希望不要再有下一個遺憾」，沒想到不到五個月，空軍同型機又再次出事，空軍雖立即下令停飛F-5E戰機，仍引發全民關注。

軍方將領透露，儘管空軍在每架現役F-5E戰鬥機起飛前都會進行詳細保養及裝備檢查，但外界要求汰換該型戰機聲音日益增加，空軍將加速由勇鷹高教機替換F-5戰機的計畫，據了解，漢翔今年底將交機的2架「勇鷹」高教機，將直接由台東空軍第7聯隊接收，漢翔已經接獲空軍66架勇鷹戰機訂單，其中過半新機都將撥交台東聯隊使用，以確保空軍弟兄在訓練時的安全。

在國機國造政策下，漢翔公司第一架新式高教機，在民國108年9月24日正式出廠，並定名為「勇鷹」，勇鷹去年6月22日成功在台中首飛、第2架原型機也在去年12月成功首飛，未來將取代AT-3教練機及F-5部訓機，將原本「3階段3機種」飛行員訓練，濃縮為「3階段2機種」訓練，以未來F-16V（Block70、Block20）等先進戰機戰訓任務，66架勇鷹預計115年完成交機。

去年10月，空軍台東志航基地一架F-5E戰機因發動機失效墜海，飛行員朱冠甍(29歲)在起飛2分鐘後回報右側發動機失效，隨即彈跳逃生落海，戰機也起火墜入海中，但朱冠甍尋獲時時已無生命跡象，急救後宣告不治，朱母聽到兒子殉國的消息，痛斥國軍未將飛行員生命當成第一，讓他們駕駛服役超過40年的F-5型戰機。當時，時任國防部長嚴德發受訪時曾數度哽咽，並表示2021年起將從台東聯隊開始，優先淘汰F-5E，並在3年內全數汰換完畢。

空軍規劃在民國115年以前購買66架「勇鷹」高教機，勇鷹曾在今年2月進行雙機飛機等測試，都符合空軍提出的戰訓需求，根據規劃將從今年3月到9月進行戰術測評，並在9月完成後向空軍提出報告，交給空軍進行檢驗，如果符合空軍需求，預計將從今年11月起量產。

前副參謀總長、漢翔董事長胡開宏3月2日曾試飛勇鷹高教機，他在下機後表示，勇鷹機性能優於外界想像，但測試中因為要掛載許多感應設備，拆除後預計能減輕1000磅，可再降低進場速度，可望符合空軍戰訓需求。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)