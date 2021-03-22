檢察官不起訴或緩起訴後，現行制度法院可以裁定交付審判，讓案件如同起訴，但因此被批評違反審檢分立；司法院22日通過修法草案，將交付審判制度轉型為「准許提起自訴」，裁准的法官不得參與其後的審判。

司法院指出，這次修法的重點，因考量在檢察一體制度下，避免將檢察官不起訴或緩起訴處分「視為提起公訴」所造成檢察官角色與立場上衝突，於是將現行「交付審判」制度轉型為聲請法院裁定「准許提起自訴」制度。

司法院表示，為了維持控訴原則、防止預斷及避免道德危險，修法草案明定參與准許提起自訴裁定之法官，不得參與其後自訴的審判；保障被告之權益，法院於必要時可予聲請人、代理人、檢察官、被告或辯護人以言詞或書面陳述意見。

此外，在法院准駁裁定前，聲請人得撤回其聲請，如法院裁定相當期間准許提起自訴，聲請人亦提起自訴，仍得於審理程序中撤回自訴，如果聲請人未在法院所定准許提起自訴之期間內提起自訴，即不得再行自訴。

(中時 )