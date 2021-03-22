獲得第57屆金馬獎最佳新導演以及最佳原著劇本獎的《南巫》，即將於4月1日清明假期全台上映，該片導演張吉安雖然心心念念著台灣的觀眾，也期盼能夠來台灣宣傳，但因為目前馬來西亞的疫情仍然嚴峻，同時馬國政府也縮限人民出國的人數，希望大家能夠在打完疫苗之後再出國商旅，因此在申請簽證上拉長至30個工作天。原本打算在3月9日來台的張吉安因此無法順利來台為《南巫》宣傳，也抱憾自己跟台灣觀眾面對面的映後座談的機會相當渺茫。

對於在大馬上映的時間，目前張吉安導演也說明，雖然在許多友人的奔走幫忙下，應該不會有被修剪的問題，只是因為目前馬國的疫情關係，由於戲院才剛開放，加上戲院端與片商的商業考量，擠壓了《南巫》在大馬的上映日期，目前能夠在導演家鄉上映的時間仍遙遙無期。但是這也意味著台灣觀眾成為領先全世界能夠進戲院欣賞《南巫》的幸運兒。

張吉安雖然攻讀電影，卻對聲音藝術、舞蹈表演、民俗文化各個方面都鑽研甚深，改編了自己童年經歷見證父親被下降頭的事件，在電影中父親跟鄰居因小事起爭執，在口角之後鄰居卻冤死在卡車之下，最後造成了父親被下降頭、口吐鐵釘的離奇怪事，母親在一連串求神問卜最後終於解除降頭的故事。但是他也自承是家裡最反骨的一個，經常作出不敬畏鬼神的舉動，也成為父親心中最頭痛的孩子，他說：「因此這部電影也可以說是我跟父親和解的一部戲！」

張吉安大學時期看了侯孝賢導演的成名之作《童年往事》，心裡非常嚮往，大學時教授給他看了小津安二郎的電影之後，他更是醉心於小津的低鏡位攝影模式。這次在《南巫》片中處處可見他對於小津安二郎與侯孝賢的致敬痕跡，尤其是電影裡訴說了萬物之靈都存在邊界之中，他以萬物的角度來看待，所以會有「蛇的視角」「蜘蛛的視角」「蚊子視角」「螞蟻視角」等別具意義的攝影鏡位，讓觀眾有了相當不一樣的視覺觀感，張吉安說：「我們認為所有動物都有靈性，都是神明的化身。」

(中時 )