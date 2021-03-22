統計近一周固定收益ETF僅淨流入50.6億美元，主要流入美國及全球固定收益型ETF，分別淨流入16.5億及12.8億美元，新興市場及歐洲固定收益型ETF淨流入8.3億及1.7億美元，新興市場當地貨幣固定收益型ETF遭淨流出3.2億美元。

以投資信評類別觀察，投資等級債近一周重獲淨流入21.5億美元，高收益債ETF連二周淨流入後轉淨流出0.9億美元。富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，預期大規模貨幣及財政政策對市場的支持仍將持續，但在低利率的環境之下，對後續固定收益資產的表現帶來挑戰，目前配置上持續加股減債。

愛德華．波克指出，預期去年相對落後的類股，今年將有表現機會，包括金融和公用事業，在評價面具有相當吸引力，同時仍謹慎關注可能的潛在風險，疫情的擴散可能替市場帶來波動，布局上適度保有高信評等級的債種。

(工商 )