屬於南星計畫工程之一的高雄港南星聯絡橋，主要作為南星港區及洲際貨櫃中心間的區內通行聯絡橋梁使用，由於橋梁另一端臨洲際貨櫃中心的中油公司石化管線聯外銜接及施工等，目前尚未開放該橋通行，預計今年底前才開放，台灣港務公司22日表示，南星聯絡橋檢測發現鋼構接合螺栓有部分油漆脫落及銹蝕現象，不過，橋梁結構無立即危險，港務公司將責成包商改善。

針對外界關心高雄港南星聯絡橋油漆銹蝕脫落一事，台灣港務公司22日指出，該公司22日上午至現場詳細勘查，確有部分除銹不完整及油漆剝落等缺失，但不影響橋梁結構安全。

港務公司說，已要求監造廠商責成施工廠商依契約規定改善，並為確認施工廠商是否依循契約規範進行施工，港務公司將洽第三公正單位辦理鑑定，以確保施工品質符合契約規範後，才會辦理驗收。

港務公司表示，高雄港南星聯絡橋已於2014年11月30日完工，為南星計畫工程之一，主要提供南星港區及洲際貨櫃中心間的區內通行聯絡橋梁使用，只開放港區內航商業者車輛通行，該橋梁附掛有許多水電等管線，以利與洲際二期港區互為備援，之前因協調橋梁另一端臨洲際貨櫃中心側的中油公司石化管線聯外銜接及施工等事項，暫未開放該橋之通行，目前中油石化管線正施工中，要等到管線工程完工後，預計今年底前，該橋才會正式開放通車。

港務公司指出，港務公司為今年南星聯絡橋開放通車準備，2019年底已先行完成橋梁定期檢測，南星聯絡橋檢測結果為：鋼構接合螺栓有部分油漆脫落及銹蝕現象，橋梁結構無立即危險。

港務公司說，該公司已針對該橋梁檢測結果進行維護，並在2020年辦理發包改善，施工廠商為璟澄營造有限公司，監造廠商曜鴻工程技術顧問有限公司，該工程在2020年10月28日開工，施工方法為以水刀除銹後，依序塗裝五道防蝕塗料，各階段皆需有防蝕證照專業人員，進行膜厚檢測並做成紀錄，可供日後稽查，現場工項於2021年2月底完成，目前預備申報竣工作業中，尚未驗收。

港務公司表示，南星聯絡橋為鋼拱橋，港務公司已訂於2021年6月底前，依據交通部頒規範進行定期檢測作業，並俟再次確認安全無虞之後，再行開放通車，以確保橋梁長期使用安全。

(工商 )