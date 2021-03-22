玉山黃金種子計畫邁入第14年，在苗栗縣挹注資源改善7所國小圖書館環境，其中在新南國小打造「玉山黃金圖書館」，22日苗栗縣長徐耀昌等人揭牌啟用，期許孩子徜徉在書海中，深化閱讀教學。

新南國小推動閱讀教育有成，結合藥草校定課程，結合閱讀透過5感教育，讓孩子藉由觸碰、聞香等感官認識薄荷、迷迭香、仙草、紫蘇等藥草，並將藥草知識帶回家中，將書中知識學以致用，與父母一起種植藥草共同學習，同時也提高孩子的閱讀興趣。

新南國小校長李文章表示，新南國小圖書館已有22年歷史，設備不齊全，在玉山志工基金會挹注資源下，以350餘萬元升級圖書館設備，館內的設計亮麗新潮，採光明亮舒適，還設置視聽設備、圓形劇場，另獲1000冊新書，讓學校推動閱讀教育邁向新的里程碑，盼讓孩子養成閱讀習慣，悠遊書海。

學校指出，「玉山黃金種子計畫」由玉山人、玉山志工基金會及玉山世界卡卡友共同捐助，長期推動提供優質的圖書館環境，希望透過圖書館軟硬體的建置，讓孩子親近閱讀，建立閱讀習慣。

玉山金控總經理陳美滿表示，14年來捐贈圖書逾37萬冊、受益學生超過10萬人，新南國小是苗栗縣的第7所學校以藍、綠、黃、粉紅、紫5種色彩設計，象徵為孩子營造五彩繽紛的未來。

徐耀昌表示，配合教育部政策，在各鄉鎮普設社區共讀站，讓長輩也在學校共讀站閱讀，增進親子關係之外，亦有助校園安全維護，近年推動閱讀教育成果豐碩，新南國小更於2019年成為縣內唯一的閱讀「3冠王」，期許新的圖書館環境，為孩子開啟通往世界的知識海洋與新視野。

(中時 )