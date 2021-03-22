劉濤與周渝民劇中浪滿激吻。（愛奇藝國際站提供）

周渝民（仔仔）日前被直擊與老婆喻虹淵送4歲多的女兒去上美語幼兒園，家庭幸福的他，事業也得意，他與劉濤及趙文瑄、歸亞蕾領銜主演的陸劇《大宋宮詞》，近日播出話題不斷。兩人第一集就上演激情吻戲，幕後花絮中，周渝民還問導演「怎麼親」，導演教他「要側的，正的鼻子會撞到」，正式拍攝時兩人入戲深，周渝民霸氣先從背後抱住劉濤，甜蜜依偎含情脈脈相望後激情熱吻，之後將原本搭在劉濤肩膀上的手放到對方腰上，緊緊環抱的曖昧畫面，讓觀眾狂喊太酥麻。

《大宋宮詞》由李少紅執導，周渝民、劉濤、此片為導演李少紅繼2000年《大宋宮詞》之後又執導的歷史劇，當年播出豆瓣高達9.1令人驚豔，《大宋宮詞》推出更備受期待。故事以北宋第三任皇帝趙恒(周渝民飾演)與皇后劉娥(劉濤飾演)愛情故事為主線，首集開播戰亂中周渝民墜崖落水，劉濤從溪裡拖竹筏救下周渝民定情，入宮後兩人浪漫相處甜蜜熱吻閃瞎觀眾，未料戀情卻遭反對，兩人愛得苦，劉濤身懷六甲受困火海，周渝民不畏火勢直衝救命，生死與共令人動容。

周渝民飾演大宋皇子趙恒。（愛奇藝國際站提供）

周渝民飾演大宋皇子趙恒。（愛奇藝國際站提供）

周渝民劇中既有皇帝氣度又在戰世中髒黑落魄，劉濤前期常受害身處獄中、火海，黝黑造型相當突出，劉濤自嘲髒黑的自己就像個「賣火柴的小女孩」要點亮劇粉。

演員為戲犧牲大，周渝民墜崖落水泡在湖裡大半天，劉濤又需要拖竹筏把周渝民拉上岸，竹筏加上人泡水重量加重，劉濤笑說：「手破了我也拉不起來。」另一場是周渝民治黃河水患，為讓村民服從自己，叫在旁屬下拿鞭子毒打自己；周渝民見劉濤身困火海，不畏火勢衝入村裡相救，為躲官兵追殺，兩人淋雨全身濕透，還受感染開始高燒，周渝民詮釋九死一生又黑又濕為戲犧牲大。

劉濤飾演才能出眾的劉娥。（愛奇藝國際站提供）

劉濤劇中身懷六甲線火海，周渝民英雄救美。（愛奇藝國際站提供）

《大宋宮詞》目前在愛奇藝國際站每週六至週四晚上八點全網獨播。由周渝民主演的愛奇藝首部原創華語劇集《逆局》也已於近日殺青，預計今年下半年也將在愛奇藝國際站獨家播出。

(中時 )