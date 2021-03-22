1999台中市民一碼通成立12年來累計話務量逾1425萬通，市議員22日提案要求線上申訴平台1天內回電確認陳情內容和處理情況，不要等近1個月才等到回覆。研考會表示，具急迫性派工案件最短2小時內須完成，中央部會處理時效30天，台中市已超前。

市議會昨天舉行民政委員會，市議員羅廷瑋等人提案，為提供台中市民更便利快速服務，仿效中央部會處理時效，在3天之內回覆陳情人處理情況，線上申訴平台能於1天內回電確認陳情人的陳情內容或處理情況。

研考會主委吳皇昇表示，1999市民一碼通專線，平均1個月接6萬通電話，1天約有2000多通，目前中央各部會規定30天回覆，台中市府回覆已超前，以市府規定14天回覆的檢舉案，平均6.3天之內就可完成任務。

其他如非檢舉類，法規6天答覆，台中市民專線平均為2.9天，派工案件平均處理天數2.4天，各機關時效原則為24到72小時，具急迫性者最短2小時內完成。

1999服務專線365天、24小時不打烊，研考會指出，去年市府強化滿意度回訪機制及話務中心軟硬體管理，1999服務滿意度高達98.91％，文字應答服務滿意度攀升至97.40％，派工案件滿意度到91.96％。

吳皇昇強調，1999話務人員壓力大，接獲申訴電話立即轉介業務單位處理，「效率都在規定期限之內完成，且超前相當多」，解決民眾疑難雜症，還擴大諮詢服務，提供大眾運輸時刻表、醫院診所、郵局銀行聯絡電話等資訊，民眾可隨時進線獲得協助。

(中時 )