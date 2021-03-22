雲林縣林內鄉「紫斑蝶季」開跑，雲林縣長張麗善（左二）呼籲「國道讓蝶道」，保育紫斑蝶。（張朝欣攝）

雲林縣林內鄉「紫斑蝶季」活動開跑，22日雲林縣長張麗善主持「紫斑蝶季」記者會，活動將結合林內鄉生態教育、文化產業，讓民眾欣賞紫斑蝶遷徙的奇特美景，也能了解紫斑蝶的習性與特質、乾淨水資源對紫斑蝶的重要性，讓紫斑蝶永續飛舞路過林內鄉。

因新冠肺炎疫情沈寂1年的「紫斑蝶季」活動今年再次舉辦，將於本月27、28日及4月2、3日，在林內鄉觸口及成功國小紫蝶故事館正式登場，22日張麗善、林內鄉長張維崢、縣文觀處長陳璧君等人前往紫斑蝶北返必經之地觸口，並登上高速公路紫斑蝶觀測平台宣示「國道讓蝶道，共同守護遠到而來的嬌客」。

張麗善表示，紫斑蝶遷徙被公認為台灣生態奇觀之一，每年春分與清明前後，紫斑蝶群會依循固定路線，離開冬棲地高雄茂林，沿著「蝶道」一路北返苗栗、竹南一帶繁殖，因此也被稱為「清明蝶」。

張麗善呼籲大家，乾淨的河川才能造就紫斑蝶生存的空間，為了讓紫斑蝶永續飛舞經過林內，維護河川水資源、保護生態環境是我們共同的責任。

張麗善說，林內鄉是紫斑蝶過境必經之路，為迎接嬌客，公所植栽多種花卉及蜜源植物，提供紫斑蝶採蜜停留，方便遊客觀花賞蝶，今年紫斑蝶季，連續2周都有精彩活動，歡迎大家經過雲林到林內鄉稍作停留，欣賞成群紫斑蝶壯闊飛舞景象。

張維崢指出，因應疫情的管控，延續去年縮小規模辦理，今年特別設計限量紫斑蝶主題口罩發送給遊客，提醒大家賞蝶不忘做好防疫工作。紫斑蝶季規畫一系列知性、好玩活動，讓遊客欣賞蝶飛起舞盛況之餘，也能深度體驗林內的好山好水。

(中時 )