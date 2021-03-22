華南銀行統籌主辦遠信國際資融公司新臺幣11.1億元聯貸案於3月22日完成簽約，聯貸資金將用於支應遠信公司中期營運週轉，該案推出後獲得第一銀行、土地銀行、彰化銀行、農業金庫、王道銀行踴躍參貸，顯示遠信公司長期穩健的經營績效深獲金融同業支持與肯定。

遠信國際資融公司成立於2003年，主要經營一般機車、重型機車及汽車分期付款業務，於國內機車分期付款市場具領導地位，近年來亦積極跨入消費性商品分期付款業務，範圍涵蓋3C資訊家電、美容塑身、婚紗、補教課程、文化書籍等，歷經多年耕耘，營運規模日益擴大，目前業務合作的通路銷售商高達5,000多家。展望未來，隨著合作通路愈趨廣泛多元，且分期付款已成為消費者普遍接受的交易付款方式，遠信公司業績持續成長可期。

統籌主辦行華銀為國內企金業務的指標銀行，近年積極配合政府發展綠能及推動都市更新政策，以聯貸方式滿足企業大額資金需求，代表案件包括南港輪胎舊廠300億元都更聯貸案、天衝能源43億元及城市發展電業35億元太陽能電廠聯貸案，以資金提供者的角色，協同政府、民間企業共同推動都市再造、能源轉型等目標。根據Refinitiv統計，華銀2020年主辦聯貸業務排名國內市場第四名，創下歷年最佳成績。

此外，華銀也積極配合政府新南向政策，近年不斷布局建構海外服務網絡，除原有越南胡志明市分行、菲律賓馬尼拉分行、新加坡分行、澳洲雪梨分行、越南河內代表辦事處、緬甸仰光代表人辦事處外，新設立的泰國曼谷代表人辦事處已於3月10日開幕，目前東南亞據點共七處，並持續規劃籌備印尼雅加達代表人辦事處，致力提供海外台商更完整、在地化的金融服務。

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